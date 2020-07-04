快訊

雨彈來襲！八縣市大雨特報 雙北還要防大雷雨

指考英文解答出爐！作文談校園安全 考生驚訝新冠肺炎沒入題

挽臉擠痘未做好消毒蜂窩性組織炎 法院判過失傷害2月

聯合報 / 記者劉星君／屏東縣即時報導

屏東縣蕭姓女子到林姓女子開設的美容工作室挽臉、擠青春痘，林女在幫蕭女挽臉、擠青春痘時，疏於注意手部清潔消毒，導致蕭女挽臉、擠痘的傷口受到感染，引發蜂窩性組織炎，蕭女怒而對林女提告過失傷害，屏東地院審理後，法官認為林女沒做好完善處理，導致蕭女臉部有蜂窩性組織炎，判處有期徒刑2月，可易科罰金，一天一千元。

判決書指出，蕭女在去年7月下旬到林女開設的工作室挽臉、擠青春痘，當下挽臉，擠痘時即出現流膿發炎現象，兩天後蕭女到皮膚科看診，醫師診斷為蜂窩性組織炎。

法官認為，蕭女臉部傷口遭細菌感染時間，與林女替蕭女擠痘、挽臉時間點密集，蕭女臉上產生的細小傷口，是因蕭女手部或工具的消毒、清潔工作沒有徹底，導致殘留細菌，從臉部傷口侵入皮膚，使蕭女感染蜂窩性組織炎。

林女辯稱，她為蕭女擠痘挽臉前，確實洗淨雙手，用化妝水去除蕭女臉部粉妝，蕭女的蜂窩性組織炎非她所致。

法官認為，林女從事臉部保養、挽臉等美容工作，有基本的專業知識與技能，深知挽臉前對自己的雙手、使用的工具、客戶臉部清潔消毒的重要性，認定林女沒有徹底消毒，清潔手部、工具，就替蕭女挽臉，導致蕭女感染蜂窩性組織炎，認為兩者有因果關係。

法官認為，蕭女的臉部發炎腫脹，導致外貌與面對人群的自信心遭受打擊，損害非輕，且林女迄今未能與蕭女達成和解，態度難認良好，判林女過失傷害罪，處有期徒刑2月，可易科罰金，全案可上訴。

屏基皮膚科醫師郭立杰說，挽臉、擠青春痘前，最重要注意消毒，用優碘或酒精消毒，使用的器具青春棒等，都需要經過高溫高壓滅菌。擠痘後，臉部塗上消炎軟膏。他也提醒，挽面是去角質作用，不能太頻繁，過度去角質，會容易造成過敏發炎。

屏東地院外觀。圖／報系資料照
屏東地院外觀。圖／報系資料照

屏東縣 皮膚科

延伸閱讀

東元 推消毒防疫機器人

地板驚見血跡！靠近看竟目睹「小命案現場」 她嚇壞哀號

東元推新智慧UVC消毒防疫機器人 搶攻客製化服務型商機

東元推新智慧UVC消毒防疫機器人 搶攻客製化服務型商機

相關新聞

名嘴楊實秋之子遭誤認偷拍 與2人當街爆口角互告

電視名嘴楊實秋的兒子6月26日深夜在台北市忠孝東路巷弄內，遇上一旁酒後起爭執的2名男子，對方以為楊實秋兒子在拍照，故持球...

女子樓梯跌倒正面朝地摔死 房東堅稱沒過失獲判無罪

桃園藍姓女子深夜在租屋處摔下樓梯，疑似正面朝地導致下頷骨折、顱內出血，隔天被房客發現送醫仍不治，檢方以賴姓房東在樓梯間擺...

購買權利車起爭執 男持刀猛砍賣家重傷判1年2月

方姓男子欲購買權利車，找上鍾姓賣家，前年7月相約在台南市某超商前碰頭，方因曾與人糾紛，與林姓友人攜帶空氣槍及西瓜刀赴約，...

物理治療師違法為病患治療 新北衛生局稽查送辦起訴

新北市從事物理治療師的梅姓男子去年為新北市衛生局稽查人員發現未依醫師開具的診斷、照會或醫囑，替人進行物理治療，全案經衛生...

順腳一踢7萬沒了！他見雷達測速器想起曾被拍 怒踢下田

嘉義縣鹿草鄉林姓男子，日前騎車行經鹿草鄉碧潭村嘉163線公路，見路旁警方設置雷達測速照相設備，忽想起曾被拍照舉發，順「腳...

男子為1萬代收美國郵寄大麻包裹 被依毒品罪起訴

受到新冠肺炎影響，國內大麻取得不易導致價格攀升，李姓男子為賺1萬元，今年初答應提供住處地址給綽號「BILLY哥」男子，協...

【即時短評】推修法不如先從政府官員帶頭尊重員警執法

警政署推動增訂「加重妨害公務罪」，希望透過提高刑責，保障第一線執法基層員警，樹立執法威信，但員警很悲觀，認為球在法官手上...

警政署推動「增訂加重妨害公務罪」司法官：絕對是進步

警政署推動增訂「加重妨害公務罪」，希望透過提高刑責，保障第一線執法基層員警，樹立執法威信。資深法官指出，修刑度下限是正確...

「增訂加重妨害公務罪」提振士氣？員警：法官還是輕判

民眾與警衝突事件頻傳，但近兩年對警察施暴被依妨害公務判有罪者，超過九成都僅判六月以下徒刑、甚至只有拘役，大多易科罰金了事...

警政署推動「增訂加重妨害公務罪」律師：恐將形同具文

目前刑法妨害公務罪，法定刑最高3年，被告只要遭判6月以下有期徒刑，都可易科罰金，嚇阻效果有限。警政署推動增訂「加重妨害公...

樂生懸空陸橋假處分 關鍵要角新北市府文化局未到庭

國際愛地芽協會台灣分會等自救團體，反對樂生園區將施作「懸空陸橋方案」向台北高等行政法院聲請假處分，主張景觀工程未經環評，...

影／「殺大豬」讓賭客慘賠借錢 再恐嚇討債榨乾被害人

新竹縣新埔警方前日破獲一起恐嚇討債集團，嫌犯開設賭場吸引被害人上門，還好意提供被害人資金借貸繼續賭博，事後再以日息30分...

熱門新聞

疑母親遭辱罵 台南男爆怒砍殺鄰居夫妻一死一傷

美空運毒品郵包收件人英文名 檢調查址竟發現是柯建銘子

柯建銘兒涉毒 律師：案情進展正受輿論影響，可能無罪

順腳一踢7萬沒了！他見雷達測速器想起曾被拍 怒踢下田

台南鹽水民宅火警一死3人搶救中 疑電線走火釀災

「狗養的」引爆殺機？ 台南男殺鄰居夫妻丟凶刀後投案

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。