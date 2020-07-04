挽臉擠痘未做好消毒蜂窩性組織炎 法院判過失傷害2月
屏東縣蕭姓女子到林姓女子開設的美容工作室挽臉、擠青春痘，林女在幫蕭女挽臉、擠青春痘時，疏於注意手部清潔消毒，導致蕭女挽臉、擠痘的傷口受到感染，引發蜂窩性組織炎，蕭女怒而對林女提告過失傷害，屏東地院審理後，法官認為林女沒做好完善處理，導致蕭女臉部有蜂窩性組織炎，判處有期徒刑2月，可易科罰金，一天一千元。
判決書指出，蕭女在去年7月下旬到林女開設的工作室挽臉、擠青春痘，當下挽臉，擠痘時即出現流膿發炎現象，兩天後蕭女到皮膚科看診，醫師診斷為蜂窩性組織炎。
法官認為，蕭女臉部傷口遭細菌感染時間，與林女替蕭女擠痘、挽臉時間點密集，蕭女臉上產生的細小傷口，是因蕭女手部或工具的消毒、清潔工作沒有徹底，導致殘留細菌，從臉部傷口侵入皮膚，使蕭女感染蜂窩性組織炎。
林女辯稱，她為蕭女擠痘挽臉前，確實洗淨雙手，用化妝水去除蕭女臉部粉妝，蕭女的蜂窩性組織炎非她所致。
法官認為，林女從事臉部保養、挽臉等美容工作，有基本的專業知識與技能，深知挽臉前對自己的雙手、使用的工具、客戶臉部清潔消毒的重要性，認定林女沒有徹底消毒，清潔手部、工具，就替蕭女挽臉，導致蕭女感染蜂窩性組織炎，認為兩者有因果關係。
法官認為，蕭女的臉部發炎腫脹，導致外貌與面對人群的自信心遭受打擊，損害非輕，且林女迄今未能與蕭女達成和解，態度難認良好，判林女過失傷害罪，處有期徒刑2月，可易科罰金，全案可上訴。
屏基皮膚科醫師郭立杰說，挽臉、擠青春痘前，最重要注意消毒，用優碘或酒精消毒，使用的器具青春棒等，都需要經過高溫高壓滅菌。擠痘後，臉部塗上消炎軟膏。他也提醒，挽面是去角質作用，不能太頻繁，過度去角質，會容易造成過敏發炎。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言