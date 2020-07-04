挽臉擠痘未做好消毒蜂窩性組織炎 法院判過失傷害2月

屏東縣蕭姓女子到林姓女子開設的美容工作室挽臉、擠青春痘，林女在幫蕭女挽臉、擠青春痘時，疏於注意手部清潔消毒，導致蕭女挽臉、擠痘的傷口受到感染，引發蜂窩性組織炎，蕭女怒而對林女提告過失傷害，屏東地院審理後，法官認為林女沒做好完善處理，導致蕭女臉部有蜂窩性組織炎，判處有期徒刑2月，可易科罰金，一天一千元。

判決書指出，蕭女在去年7月下旬到林女開設的工作室挽臉、擠青春痘，當下挽臉，擠痘時即出現流膿發炎現象，兩天後蕭女到皮膚科看診，醫師診斷為蜂窩性組織炎。

法官認為，蕭女臉部傷口遭細菌感染時間，與林女替蕭女擠痘、挽臉時間點密集，蕭女臉上產生的細小傷口，是因蕭女手部或工具的消毒、清潔工作沒有徹底，導致殘留細菌，從臉部傷口侵入皮膚，使蕭女感染蜂窩性組織炎。

林女辯稱，她為蕭女擠痘挽臉前，確實洗淨雙手，用化妝水去除蕭女臉部粉妝，蕭女的蜂窩性組織炎非她所致。

法官認為，林女從事臉部保養、挽臉等美容工作，有基本的專業知識與技能，深知挽臉前對自己的雙手、使用的工具、客戶臉部清潔消毒的重要性，認定林女沒有徹底消毒，清潔手部、工具，就替蕭女挽臉，導致蕭女感染蜂窩性組織炎，認為兩者有因果關係。

法官認為，蕭女的臉部發炎腫脹，導致外貌與面對人群的自信心遭受打擊，損害非輕，且林女迄今未能與蕭女達成和解，態度難認良好，判林女過失傷害罪，處有期徒刑2月，可易科罰金，全案可上訴。