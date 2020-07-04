名嘴楊實秋之子遭誤認偷拍 與2人當街爆口角互告

電視名嘴楊實秋的兒子6月26日深夜在台北市忠孝東路巷弄內，遇上一旁酒後起爭執的2名男子，對方以為楊實秋兒子在拍照，故持球棒上前理論，卻被奪下球棒反擊，警方隨後到場將3人帶返偵詢，楊實秋聞訊後也低調趕赴拍出所。

據悉，當晚10時許，楊實秋兒子在巷弄內等朋友，一旁邱姓及黃姓男子酒後發生爭執，對方因故誤認楊拿手機偷拍，便持球棒上前和楊理論，雙方因此爆發口角。

因誤以為楊男要拍照報警，邱男上前劈頭就嗆「干你什麼事？」楊挨罵也不甘示弱，直接回嗆「我X你媽的」，邱男聽聞後即持球棒攻擊楊男頭部，卻又被楊奪走球棒反擊，兩人頭部皆有受傷。

附近民眾見狀報警處理，轄區警方獲報到場後，將3人帶返派出所偵詢，因雙方互控傷害，警方詢後也依傷害罪現行犯移送台北地檢署偵辦，楊男則因辱罵「五字經」，多吃上一條公然侮辱罪。