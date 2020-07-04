女子未依約賠錢 法官考量疫情影響維持緩刑

王姓女子因提供銀行帳戶給詐欺集團遭判刑，獲緩刑3年，卻未依約給付被害人賠償金，遭檢方聲請撤銷緩刑。法院考量，新冠肺炎衝擊導致王女經濟困難，非故意不還，駁回聲請。

士林地方法院裁定書指出，王姓女子提供銀行存摺、提款卡給詐欺集團，被判拘役50日，得易科罰金，緩刑3年，條件是應按月分期賠償胡姓、莊姓被害人共新台幣14萬元。

由於被害人未如期收到王女賠償款，請求檢察官向法院聲請撤銷緩刑。士林地方檢察署認為，王女未履行緩刑條件，也未向檢方說明，向法院聲請撤銷緩刑。

王女向法官表示，之所以無法固定給付被害人賠償金，是因為今年初身體不適無法工作，又受2019冠狀病毒疾病（武漢肺炎，COVID-19）影響，很難找到工作。

王女還稱，雖有找到清潔臨時工，但疫情期間薪水也遭砍半，每月收入僅約新台幣1萬元，實在無法同時給付2名被害人賠償金，才會先付錢給胡姓被害人，待有餘裕再繼續賠償莊姓被害人。

法官認為，109年間因武漢肺炎疫情，各產業均面臨衝擊，失業人口因而增加、勞工薪資也受到影響，是眾所周知的事實，王女所言應可採信。

裁定指出，王女其實有按月支付胡姓被害人賠償金，僅偶有延遲付款情形；莊姓被害人迄今只收到4000元，但同意王女提出清償計畫，即待王女償清胡姓被害人賠償金後，再賠償莊姓被害人。

法官認為，王女確實有賠償意願，只是因為經濟困難，一時未能如期清償；2名被害人得知王女現況，也都表示不用撤銷緩刑。

法官審酌，王女已獲得被害人寬限，暫無故意不履行等情事，日前駁回檢察官聲請。