女子樓梯跌倒正面朝地摔死 房東堅稱沒過失獲判無罪

桃園藍姓女子深夜在租屋處摔下樓梯，疑似正面朝地導致下頷骨折、顱內出血，隔天被房客發現送醫仍不治，檢方以賴姓房東在樓梯間擺放木板依過失傷害起訴她；法院審酌，賴放木板是為墊高滅火器，現場通道非狹窄，與藍女受傷不具因果關係，認定藍傷勢為偶然，判處賴無罪，可上訴。

起訴指出，賴女在4樓樓梯通道上擺放厚度約1.5公分，邊緣沒有防撞設計的木板，2018年4月28日晚上藍女從3樓房間到5樓飲水機裝水，下樓回房時在4、5樓樓梯間摔倒，整個人跌落到4樓樓梯通道的木板，因顱內出血、下頷骨折及疑頸椎骨折，隔天被房客發現送醫急救仍不治。

審理時，賴女堅決否認犯行，辯稱自己是為了防潮，才會將木板墊在滅火器下方，且木板放的位置也沒有違反消防法規，自己對房屋管理無過失；賴的辯護人也說，據法醫解剖認定，藍女傷勢未必是撞擊木板造成，因成因不明難認和賴有何關聯。

法院參考驗屍報告、現場照片及醫院診斷，發現藍女下頷骨折可能是碰撞頓面物體，不排除是瞬間撞擊樓地板，或是放在現場的木板，法醫也判定蘭摔落過程沒經長距離翻滾，研判藍女當時應是從樓梯摔落正面著地，下頷骨瞬間撞擊樓地板或木板。

另名房客也證稱，當天中午要出門，在門口穿鞋子就看到1名女性臉部趴在地上，腳像是舉著，不過當時滅火器仍是放在木板上；法院也認為，該木板放在公共樓梯間靠牆處，滅火器放置上方，屬於取用方便的明顯處所，符合消防法規。