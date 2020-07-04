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購買權利車起爭執 男持刀猛砍賣家重傷判1年2月

聯合報 / 記者邵心杰／即時報導

方姓男子欲購買權利車，找上鍾姓賣家，前年7月相約在台南市某超商前碰頭，方因曾與人糾紛，與林姓友人攜帶空氣槍及西瓜刀赴約，方數度試車後仍不滿意，與鍾發生爭執，進而取槍命令對方下車，鍾擔心車子被搶反抗奪槍，林見狀遞刀給方，方持刀將上半身伸進車內朝鍾揮砍，致頭、臉及雙手多處刀傷，台南地院認方、林共同犯傷害罪，分處1年2月、6月徒刑，可上訴。

檢警調查，前年7月6日晚間10時，方與鍾及其劉姓友人在永康區某超商見面，林則在超商附近等候。方數次試車後，將權利車駛回超商前時，方才表明不願買車，並打手機欲告訴林，電話尚未接聽前，方、鍾即在車上發生爭執，林接通電話聽到爭吵聲，便迅速跑向該車並打開左後方車門入內。

林上車時，因插在腰間西瓜刀掉落在地，遭劉往臉上揍一拳，隨即下車。方在車內起出藏在腰間空氣槍指向鍾，命令對方下車，鍾擔心車被搶，拔下鑰匙後奪槍，林見狀將掉落地上的西瓜刀遞交給剛下車的方，方持刀將上半身伸進車內，對鍾揮砍數刀，致右前臂、左前臂撕裂傷併肌腱斷裂、右手掌、左手手指、左膝撕裂傷，以及臉部12公分撕裂傷、頭皮3公分撕裂傷。林見對方受傷嚴重，出手拉住、制止方後，逃離現場，經鍾報警處理，循線查獲。

方指出，他因比對讓渡書的資料跟鍾提供的證件不符，且在試乘權利車後，他覺得馬力有點大，因此認為不適合，他表示不願購買，對方因此不滿，雙方才發生爭執。鍾及劉姓友人認為，方意在強盜該權利車。鍾表示，權利車會到試車階段，就是會買了，並沒有性能不符需求然後不買的情況。

合議庭認為，倘方意在搶車，應在如何奪車到手，方持空氣槍命鍾下車時，為何不一同命令其劉姓友人下車？甚至持西瓜刀揮砍鍾的過程，也未有何尋覓車鑰匙未獲後，命令鍾交出或搶奪身上的車鑰匙等舉動？合議庭認為本案衝突原因，是因購車事宜而起爭端。

合議庭審酌，方與鍾之間，僅因購車事宜燃起爭端，竟持空氣槍傷害鍾未果後，又持林遞交的西瓜刀揮砍鍾數刀，致鍾多處受刀傷；再衡量鍾受傷程度，雖未致重傷害或有危及生命情形，但傷勢並不輕微，鍾復原過程中也受有一定的痛苦，方雖與鍾達成調解，但未如期履行賠償義務等情狀，台南地院認方、林共同犯傷害罪，分處1年2月、6月徒刑，可上訴。

台南地院合議庭認方姓男子、林姓男子共同犯傷害罪，分處1年2月、6月徒刑，可上訴。圖／本報資料照
台南地院合議庭認方姓男子、林姓男子共同犯傷害罪，分處1年2月、6月徒刑，可上訴。圖／本報資料照

超商 傷害罪 強盜

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