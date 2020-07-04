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順腳一踢7萬沒了！他見雷達測速器想起曾被拍 怒踢下田
嘉義縣鹿草鄉林姓男子，日前騎車行經鹿草鄉碧潭村嘉163線公路，見路旁警方設置雷達測速照相設備，忽想起曾被拍照舉發，順「腳」一踢，將測速器踢入路旁稻田內，隨即被員警逮捕，不僅賠償近萬元維修費，還被依損毀公物品起訴，判刑2個月，若易科罰金要再罰6萬元。
判決書指出，62歲林姓男子今年4月9日下午3時許，騎車行經嘉義縣鹿草鄉碧潭村嘉163線公路22.8公里前，看見路旁警方設置雷達測速照相設備，忽然想起曾因行車超速遭置於該處雷達測速照相設備拍照舉發，即以右腳將該雷達測速設備踢入路旁稻田內，設備及行動電源因重摔、浸水損壞。
警方表示，當時員警、警車就停在雷達測速照相後方約10多公尺處，員警除立即搶救掉入水田的設備，也駕車追上林男、帶回派出所做筆錄，林坦承犯行，相關設備更換電源線、鋰鐵電池費用共計9700元，林男事後也透過調解賠償維修費。
「2個月薪水耶！」鹿草村民直言，鄉下地方工作1個月不過3萬多元，林男真的「想太多了」，這一踢維修費加罰金超過2個月薪水，真的好痛。
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