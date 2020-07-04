快訊

鄭文燦母親公祭會場湧萬人 蔡英文、賴清德等政要致哀

KIMIKO簽名了！曬結婚書約 今正式登記當「王太太」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

順腳一踢7萬沒了！他見雷達測速器想起曾被拍 怒踢下田

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導

嘉義縣鹿草鄉林姓男子，日前騎車行經鹿草鄉碧潭村嘉163線公路，見路旁警方設置雷達測速照相設備，忽想起曾被拍照舉發，順「腳」一踢，將測速器踢入路旁稻田內，隨即被員警逮捕，不僅賠償近萬元維修費，還被依損毀公物品起訴，判刑2個月，若易科罰金要再罰6萬元。

判決書指出，62歲林姓男子今年4月9日下午3時許，騎車行經嘉義縣鹿草鄉碧潭村嘉163線公路22.8公里前，看見路旁警方設置雷達測速照相設備，忽然想起曾因行車超速遭置於該處雷達測速照相設備拍照舉發，即以右腳將該雷達測速設備踢入路旁稻田內，設備及行動電源因重摔、浸水損壞。

警方表示，當時員警、警車就停在雷達測速照相後方約10多公尺處，員警除立即搶救掉入水田的設備，也駕車追上林男、帶回派出所做筆錄，林坦承犯行，相關設備更換電源線、鋰鐵電池費用共計9700元，林男事後也透過調解賠償維修費。

「2個月薪水耶！」鹿草村民直言，鄉下地方工作1個月不過3萬多元，林男真的「想太多了」，這一踢維修費加罰金超過2個月薪水，真的好痛。

林姓男子日前將警方雷達測速照相設備踢下田，不僅賠償近萬元維修費，還被依損毀公物品起訴判刑2個月，若易科罰金要再罰6萬元。記者卜敏正／翻攝
林姓男子日前將警方雷達測速照相設備踢下田，不僅賠償近萬元維修費，還被依損毀公物品起訴判刑2個月，若易科罰金要再罰6萬元。記者卜敏正／翻攝
林姓男子日前將警方雷達測速照相設備踢下田，不僅賠償近萬元維修費，還被依損毀公物品起訴判刑2個月，若易科罰金要再罰6萬元。記者卜敏正／翻攝
林姓男子日前將警方雷達測速照相設備踢下田，不僅賠償近萬元維修費，還被依損毀公物品起訴判刑2個月，若易科罰金要再罰6萬元。記者卜敏正／翻攝

測速 薪水 碧潭

延伸閱讀

業務開回原廠送檢竟飆172公里　害車主被扣照3個月

影／稻田出現巨型黑熊 還能賞稻浪海吃創意料理

自費幫美國「站崗」？鋪路爪長程預警雷達在台灣的戰略意義

桃市抓改裝車 警購新裝備上路

相關新聞

樂生懸空陸橋假處分 關鍵要角新北市府文化局未到庭

國際愛地芽協會台灣分會等自救團體，反對樂生園區將施作「懸空陸橋方案」向台北高等行政法院聲請假處分，主張景觀工程未經環評，...

購買權利車起爭執 男持刀猛砍賣家重傷判1年2月

方姓男子欲購買權利車，找上鍾姓賣家，前年7月相約在台南市某超商前碰頭，方因曾與人糾紛，與林姓友人攜帶空氣槍及西瓜刀赴約，...

物理治療師違法為病患治療 新北衛生局稽查送辦起訴

新北市從事物理治療師的梅姓男子去年為新北市衛生局稽查人員發現未依醫師開具的診斷、照會或醫囑，替人進行物理治療，全案經衛生...

順腳一踢7萬沒了！他見雷達測速器想起曾被拍 怒踢下田

嘉義縣鹿草鄉林姓男子，日前騎車行經鹿草鄉碧潭村嘉163線公路，見路旁警方設置雷達測速照相設備，忽想起曾被拍照舉發，順「腳...

男子為1萬代收美國郵寄大麻包裹 被依毒品罪起訴

受到新冠肺炎影響，國內大麻取得不易導致價格攀升，李姓男子為賺1萬元，今年初答應提供住處地址給綽號「BILLY哥」男子，協...

【即時短評】推修法不如先從政府官員帶頭尊重員警執法

警政署推動增訂「加重妨害公務罪」，希望透過提高刑責，保障第一線執法基層員警，樹立執法威信，但員警很悲觀，認為球在法官手上...

警政署推動「增訂加重妨害公務罪」司法官：絕對是進步

警政署推動增訂「加重妨害公務罪」，希望透過提高刑責，保障第一線執法基層員警，樹立執法威信。資深法官指出，修刑度下限是正確...

「增訂加重妨害公務罪」提振士氣？員警：法官還是輕判

民眾與警衝突事件頻傳，但近兩年對警察施暴被依妨害公務判有罪者，超過九成都僅判六月以下徒刑、甚至只有拘役，大多易科罰金了事...

警政署推動「增訂加重妨害公務罪」律師：恐將形同具文

目前刑法妨害公務罪，法定刑最高3年，被告只要遭判6月以下有期徒刑，都可易科罰金，嚇阻效果有限。警政署推動增訂「加重妨害公...

影／「殺大豬」讓賭客慘賠借錢 再恐嚇討債榨乾被害人

新竹縣新埔警方前日破獲一起恐嚇討債集團，嫌犯開設賭場吸引被害人上門，還好意提供被害人資金借貸繼續賭博，事後再以日息30分...

桃園6歲男童玩火、偷食物 慘遭繼父、生母活活打死

桃園1名6歲男童遭彭姓繼父、吳姓生母虐死，檢方查出2人長期拿藤條、鐵棍痛毆，打到小孩頭顱、四肢多處骨折，送醫時骨瘦嶙峋、...

彰銀詐貸2億多元案 北檢追加起訴共犯

女金主金德儀2013年間向地政士借牌利用人頭進行不動產假交易，以拉高成交價、虛增貸款人所得清單等方式向彰銀大台北地區3間...

熱門新聞

民進黨總召柯建銘次子涉運毒 10萬元交保

美空運毒品郵包收件人英文名 檢調查址竟發現是柯建銘子

傳次子染毒？柯建銘回應了

疑母親遭辱罵 台南男爆怒砍殺鄰居夫妻一死一傷

勞工紓困方案遭詐貸 27人假冒修車、餐廳員工申辦

台南鹽水民宅火警一死3人搶救中 疑電線走火釀災

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。