【即時短評】推修法不如先從政府官員帶頭尊重員警執法

警政署推動增訂「加重妨害公務罪」，希望透過提高刑責，保障第一線執法基層員警，樹立執法威信，但員警很悲觀，認為球在法官手上，刑度加重，法官也會輕判；律師更指出，一般的推打、拒捕、員警每天最常遇到的妨害公務類型，仍是屬於過去的妨害公務罪，並不構成加重，如此政府大費周章推動的法條，究竟有何意義？

如果真的要讓員警有感，所謂「樹立執法威信」，至少應該是妨害公務致員警成傷，就應該列入「加重」，而不是給了員警期待，細究法條卻不實用；基層只能繼續自嘲摸海龜、虐狗重罰、重判，攻擊員警成傷，輕判、拘役，警察不如海龜與狗。

警察值勤高風險，政府如果要展現力挺基層警察執法的決心，大張旗鼓的搞修法，不如先從政府官員從帶頭尊敬警察做起；遠觀過去前客委會主委、現任文化部長李永得遭員警盤查，在臉書怒斥「警察國家」，其妻民進黨立委邱議瑩也指盤查理由「超瞎」，官員帶頭重挫員警執法士氣。

近期則有立法院長游錫堃在臉書貼文抱怨遭恐嚇，透過國會聯絡人通報警政單位，但警方卻沒有關心；更抱怨家中樓下巡邏箱一直空著，無人關心。警察單位對於地方議員都不敢怠慢，何況堂堂國會龍頭的高度，有意見只要一通電話或通知隨扈，馬上就能解決問題，居然像網友在臉書發文抱怨警察。

基層員警眼睛雪亮，直指院長不是要轉移邀請洪慈庸擔任機要顧問的「酬庸」爭議，就是要爭取高階警官調動的發言權；但對基層員警來說，不明白的是，每天辛苦執勤巡簽，但政府官員為何卻總是拿他們當祭品？官員帶頭不尊重警察執法，那民眾呢？上行下效。

如近日藝人王陽明跟經紀人RYAN分別開著千萬超跑出現在台北市東區，被警察攔下時，RYAN未懸掛車牌卻說「警察先生，一定要這樣子搞我？對不對」、更嗆「那你看他敢不敢把它吊走」；這種場景或新聞天天可見，民眾嗆警「搶錢」、「開槍啊」、「警察打人」、「穿制服的流氓」。

推動修法，不如先從政府官員從帶頭尊敬警察做起；政府或許自認已給警察很多「福利」，包括制服換新、調高年功俸、增加聚眾活動便當費等，現在還推「加重妨害公務罪」，表現出力挺警察執法之姿。搞了這些，政治人物卻動輒帶頭羞辱、糟蹋警察公權力，如何指望民眾服從警察？

上從中央官員，下至地方民代，政府官員不知帶頭尊敬警察，藉由掌控警政機關預算，對警察頤指氣使，一副老大心態，要警察屈服順從；甚至輕易干預警察人事，傷害警察還沾沾自喜，在有些政治人眼裡，警察怎麼執法、行政，更似乎是他們說了算。

台灣社會高度依賴警察，大小事都找警察，左手要抓賊，右手要為民服務，警察工作愈來愈重，社會地位卻愈來愈低；過去曾討論要提升警察地位，將內政部警政署改為行政院警政署，預算回歸中央，減少縣市警局面對民代壓力，卻都無疾而終，年金改革還先拿警察開刀，導致許多員警擔心退休金縮水，生活無以為繼，只能繼續撐著。

因此，許多基層員警現在聽到國家高聲疾呼力挺執法，要提升地位、福利、尊嚴，第一反應都是，政府又在「搞詐欺的」！