「增訂加重妨害公務罪」提振士氣？員警：法官還是輕判

民眾與警衝突事件頻傳，但近兩年對警察施暴被依妨害公務判有罪者，超過九成都僅判六月以下徒刑、甚至只有拘役，大多易科罰金了事；警政署推動增訂「加重妨害公務罪」，希望透過提高刑責，保障第一線執法基層員警，樹立執法威信。但基層員警對此多半悲觀，直指訂的再重，法官還是輕判，問題在法官。

警政署推動增訂「加重妨害公務罪」，明訂若駕駛動力交通工具、意圖供行使之用而攜帶凶器或危險物品犯案者，可處6月以上、5年以下徒刑；不過一般的妨害公務罪沒有影響，依然是三年以下有期徒刑，沒有改變，如推打、拒捕、咬警察等被送辦，仍然屬於原本的妨害公務罪。

台灣警察權益關懷協會副理事長高振修指出，「加重妨害公務罪」應該要明訂，若致警察死亡要加上死刑，不然就跟一般的故意殺人罪差太多，警察的命不值錢；且應該列入妨害公務致警察成傷，就構成「加重妨害公務罪」，而法條的最低刑度也應該改為一年以上，而非6月以上。

高振修說「長官更要力挺基層，而不是基層被攻擊、羞辱了還叫他不要告」，過去他從事的單位甚至至今仍有案例，長官希望息事寧人、大事化小，等於長官不挺基層，堅持送辦法官又輕判，員警執法信心將蕩然無存；最後只能逼同仁Kuso自嘲，民眾摸海龜、虐狗，罰的都比民眾毆打、衝撞警察還重。

新北市一名資深副所長指出，警政署推動這個修法，就只是做給基層看，高層很挺、力挺第一線執法，但有什麼用，球又不在警方手裡，除非攻擊警察，一定會被關，這才有幫助；就他過去實際看到，法院多半判拘役10天、20天，甚至即使有驗傷證明、拍照，還會被質疑沒有現場影像，為什麼密錄器沒拍到？

副所長表示，有時事發突然，員警不是24小時都開著密錄器，難道沒拍到就是員警該死，員警與同事的證詞還不夠作為證據？更何況，員警最常遇到的就是咬人、推打、踢警察，這些還是沒有構成「加重妨害公務罪」，法官開庭時也不會同情。在他多年的警界經驗看來，法官往往遇到警察是被告，就重判，警察是被害人，就輕判。

台北市一名老巡佐指出，在他的印象中，警界的妨害公務送到法院，法官都只會輕判；曾經他逮捕一名鬧事男子，對方拒捕，與他扭打、咬人，最後他滿身是血，都有拍下畫面，呈上法院。結果法官開庭先問「你們去談和解，談完再繼續開庭」，讓他當場傻眼，搞得滿身是血，將人送辦就是希望對方受到應得的懲罰，沒有要跟對方約時間，見面談和解。

員警表示，法官與員警現場執法有距離，坐在辦公室無法瞭解第一線遇到的突發狀況，各種變故，即使修改法條加重，法官還是只會判六個月、得易科罰金，甚至見初犯、有悔意，情堪憫恕，就給予緩刑；修法對基層沒有幫助，除非加上「不得緩刑、不得易科罰金」，甚至是改成一年以上，而非6月以上徒刑。

員警指出，大家想要的，多半都是看到襲警被告入監，這樣就能接受，而不是用錢就可了事，依然收不到嚇阻效果，也無助基層員警執法士氣提升。

新北市一名二線三星刑事警官指出，美國的民眾為何不敢攻擊警察，因為美國有襲警罪，用嚴刑峻法讓民眾不敢侮辱、攻擊警察，警察就代表國家公權力，民眾看到警察會怕；但台灣的法官在審理妨害公務罪時，法官只是把警察跟被告當成雙方兩造民眾，而非國家公權力與襲警被告，意即法官就沒有把警察當成國家公權力的代表。

他觀察判例發現，曾經有民眾在法院當庭罵法官，法官事後依法官法將此人判刑8月，對比之下，法官被罵就是不尊重法庭、不尊重國家公權力，基層警察在第一線時常受到民眾辱罵、嗆「來輸贏」，送辦時法官卻無感，可能還雙方各打50大板，認為事出有因，警察也有責任。