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警政署推動「增訂加重妨害公務罪」律師：恐將形同具文

聯合報 / 記者袁志豪李奕昕／即時報導

目前刑法妨害公務罪，法定刑最高3年，被告只要遭判6月以下有期徒刑，都可易科罰金，嚇阻效果有限。警政署推動增訂「加重妨害公務罪」，明訂若駕駛動力交通工具、意圖供行使之用而攜帶凶器或危險物品犯案者，可處6月以上、5年以下徒刑。但律師鄭遠翔認為這樣的法律條文恐將形同具文，宣示意義大過實質意義。

前新北地檢署檢察官、慶鴻法律事務所律師鄭遠翔指出，即使警政署推動修法，一般的妨害公務罪並沒有影響，依然是三年以下的有期徒刑，沒有改變，如推打、拒捕、咬警察等被送辦，仍然屬於原本的妨害公務罪，實務上大部分妨害公務被送辦也都是這種，跟新增訂的「加重妨害公務罪」一點關係都沒有，法院判刑依然會跟過去一樣。

若再針對增訂「加重妨害公務罪」的條文，以法律構成要件來分析，原文所謂「若駕駛動力交通工具、意圖供行使之用而攜帶凶器或危險物品犯案者」；首先，駕車衝撞員警並不常見，而犯嫌的車上或身上發現凶器或危險物品的情形雖然較多，但又設了一個限制叫「意圖供行使之用」，同時加上一個沒有明確定義的要件「危險物品」。

試問，會有被告帶小刀、水果刀、螺絲起子，卻向法官承認他原本攜帶，就是意圖行使，用來攻擊警察嗎？如果自稱要吃水果，身上帶水果刀，或擔心治安不佳，帶小刀防身，這樣不是也說得過去？如何能證明被告身上有凶器是「意圖供行使之用」？

鄭遠翔說明，妨害公務的犯罪通常是偶發事件，很難想像會有人在犯案前，就「意圖供行使」而攜帶凶器來襲警，比較常見的情形是犯嫌決定襲警當下，恰好手邊有可供攻擊用的凶器，但這個狀況同樣難以符合法條要件。

另外，「危險物品」定義也很含糊，如球棒、安全帽是危險物品嗎？如果用堅硬的安全帽攻擊警察致命部位成傷，即使到了法院審判，也不一定認定適用「加重妨害公務罪」。因為，第一，安全帽應該不算「危險物品」，也不是「凶器」，第二，被告攜帶安全帽是為了行車安全，原本沒有意圖供行使而拿來攻擊警察，此種情形恐怕還是用一般的妨害公務罪論罪。

鄭遠翔指出，然而刑法的加重竊盜罪，只要「攜帶凶器」，不管是否「意圖行使」，一旦身上有凶器，就構成加重竊盜罪；因此，新增訂的「加重妨害公務罪」所謂「意圖供行使之用而攜帶凶器或危險物品犯案者」，法官恐怕很難有適用的機會。因為要證明被告是「意圖供行使」，實務上有其困難，因而恐將形同具文。

如果再從立法意旨來看，是希望能提振基層員警執法士氣與威信，假設法官也認定確實構成「加重妨害公務罪」，但在實務上，只要初犯、認罪、有悔意、犯後態度良好，既然是6月以上、5年以下徒刑，法院九成就是判6個月；而加重妨害公務罪的刑度，在刑法中，判6個月依然可以易科罰金，更可以給予緩刑。

因此，這次警政署推動修法，雖然仍是向前進一步，可能會有嚇阻鬧事民眾作用，但宣示意義恐大於實質意義，是否真的有助於提振基層員警執法士氣與威信，有待修法通過後，從法院判例來觀察實際情形。

警政署回應指出，開車、持刀犯妨害公務，對警察人身安全風險高，顧及比例原則加重處罰，增訂駕駛動力交通工具、意圖供行使之用而攜帶凶器或危險物品犯案條文。

依據刑事局統計，前年、去年移送2544件警察被害的妨害公務案，前3名攻擊樣態依序是拉扯446件、衝撞443件、駕車313件，合計占近半數案件，持刀215件則排行第5，占比8％。

警政署表示，開車、持刀犯妨害公務，對警察人身安全風險高，顧及比例原則加重處罰，因而增訂駕駛動力交通工具、意圖供行使之用而攜帶凶器或危險物品犯案條文，不會形同具文。

另外，熟悉草案的官警舉例，像刀、棍棒等武器，以及易燃性或腐蝕性液體如汽油、鹽酸，均為危險物品，不過實務上仍要視現場狀況、使用情形，由院檢認定。

內政部警政署。圖／本報資料照片
內政部警政署。圖／本報資料照片

妨害公務 警察 竊盜

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