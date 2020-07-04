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警政署推動「增訂加重妨害公務罪」司法官：絕對是進步

聯合報 / 記者袁志豪／即時報導

警政署推動增訂「加重妨害公務罪」，希望透過提高刑責，保障第一線執法基層員警，樹立執法威信。資深法官指出，修刑度下限是正確的，有下限對法官才有拘束力；主任檢察官也認為，對員警多少會有幫助，只要被告構成此罪，就算第一次只判6月，下次犯同罪，刑度再加重就絕對會被關了。

南部一名資深法官表示，法官並不是無法體會第一線員警的執勤辛苦，都將對警察的妨害公務案件輕判，而是法官必須考量整體司法實務上的量刑標準，維持司法的可預測性；即使有個別法官力挺警察，將妨害公務案件重判，只要上訴就會改判。

法官指出，法官量刑有長久慣性，判太輕、太重都可能有損司法威信，目前實務上，一般妨害公務量刑就是從拘役到數個月徒刑。增訂的「加重妨害公務罪」是6月以上、5年以下徒刑，如果成罪，確實初犯法官通常會從6月判起，也可能給予緩刑，但重點是被告一定要認罪；修刑度下限是正確的，有下限對法官才有拘束力。然而，國家若通過修法，代表整體方向是支持基層警察，法官就會做為參考，相信絕對是項進步。

不過有些妨害公務案件，是員警在現場執法，見對方已經有情緒了，故意用身體靠近，刻意激化對方，讓對方口出惡言或動手，藉此逮捕、附帶搜索；其用意一是快速排除現場，不再繼續跟對方浪費時間，直接用妨害公務逮捕，二是順便搜所有沒有違禁品，搜到再加辦一條，這種類型的案件，自然不可能重判。

北部一名主任檢察官認為，法官確實比較無法體會員警第一線執勤狀況，坐在法庭上，也不太會遇到民眾的質疑挑戰，比較難感受基層員警的心情；審理妨害公務案件時，甚至可能認為警方執法也有不當，警察、被告各打50大板，在量刑上讓員警覺得是輕判。

他表示，曾遇過當街拉屎、潑屎在警察身上的被告，自己看了都覺得憤怒，被告無視、挑戰國家公權力，起訴時向法院請求從重量刑，最後判4月；不過即使基層員警不滿意，政府推動增訂「加重妨害公務罪」，對民眾與警方多少會有影響與幫助，只要構成此罪，就算第一次只判6月，下次犯同罪，刑度再加重就絕對會被關了。

法官指出，修刑度下限是正確的，有下限對法官才有拘束力。主任檢察官也認為，對員警多少會有幫助，只要被告構成此罪，就算第一次只判6月，下次犯同罪，刑度再加重就絕對會被關了。圖／報系資料照片
法官指出，修刑度下限是正確的，有下限對法官才有拘束力。主任檢察官也認為，對員警多少會有幫助，只要被告構成此罪，就算第一次只判6月，下次犯同罪，刑度再加重就絕對會被關了。圖／報系資料照片

妨害公務 警察 司法

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