樂生懸空陸橋假處分 關鍵要角新北市府文化局未到庭

國際愛地芽協會台灣分會等自救團體，反對樂生園區將施作「懸空陸橋方案」向台北高等行政法院聲請假處分，主張景觀工程未經環評，違反環評法規定，應立即停工。法院今上午二度開庭調查證據，傳喚曾參與、主持過的8個部會到庭訊問，但關鍵要角新北市政府文化局未出席。

原樂生療養院被台北捷運規劃為新莊機廠預定地，16年前展開的自救抗爭活動避免療養院被全拆的命運，在機廠完工通車後，目前已進入院區重建工程階段。自救會認為，入口意象設計案採電梯與迴轉坡道工程，完全放棄大平台緩坡道路，院民進出極不方便。

自救團體和自救院民要求展現入口意象大平台概念，恢復緩坡，呈現樂生舊日景觀。國際愛地芽協會台灣分會、台灣蠻野心足生態協會、台灣人權促進會等團體聲請假處分，主張「第二人行陸橋」及「入口景觀意象」有未經環評違法開發，請求停止開工。

法官楊得君今傳喚行政院、環保署、衛福部、文化部、國發會、新北市政府捷運局、文化局及樂生療養院院方訊問相關背景經過，只有最後核定工程的新北市府文化局沒派人出席，甚至未具狀。法官直呼，「不用負責？開庭也不用來？」

法官以法院公共藝術「對話之門」象徵「期望見解不同的人們在尋求正義的過程，從對話中尋找線索，從線索中發現真理。」為例，說明「希望法院成為公民與政府溝通對話的殿堂」原本想網路直播，因為勢必要有全體社會共通認知，不然判決只是一張紙。

環保署代理人辯稱，由於「國家漢生病醫療人權園區」計劃案沒具體內容，處於規劃中不確定的狀態，不符合對環境有害之虞，因此認為「現階段」不需要環評，「未來不知道」。

自救團體主張，就利益權衡來看，停止開發可落實環評法預防精神，並確保環評資訊取得權及程序參與權，且設計與原貌差異甚鉅，無視院民使用不便的入口意象，背離「漢生病病患人權保障及補償條例」立法精神。