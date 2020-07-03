中壢中平路銀樓搶案 嫌犯劫走18萬開車逃逸

桃園市中壢區中平路今天下午發生一起銀樓搶案。記者高宇震／攝影

桃園市中壢區中平路今天下午發生一起銀樓搶案，一名宋姓男子佯稱要買結婚金飾，挑選了2條項鍊及2個手鐲後，稱要拍照給老婆看，卻趁店員不注意時直接拿取物品奪門而出，駕駛汽車逃逸並開上國道往南行駛，店家初估損失計18萬元且現場無人員受傷。警方逮捕嫌犯23歲宋姓男子，宋男稱贓物已變賣，警方也將持續追查金飾流向。

店家表示，宋男是店裡的老客人，今年23歲，從17歲就開始來店裡消費，去年還帶女朋友來買金飾，對這位客人印象非常好。宋男今天12點到店裡消費，說下個月要結婚，想買金飾給老婆，挑了2條金鍊子、2條金手鐲、戒指、耳環，耗了許久，和店員說「在等小弟送錢過來」，卻在下午2點多時，稱要金飾拍照給老婆看，趁員工準備打包時搶走商品，駕車逃逸。

店家也推測，宋男預謀許久，昨天就前往店家，稱自己有2兩金飾要賣，疑似觀察逃跑路線；今天案發後也有鄰居反映，宋男的汽車當時一直未熄火，可能打算隨時駕車逃逸。

警方接獲報案後立即成立專案小組，擴大調閱監視器，並鎖定一特定對象追查，於今天下午2點許在霧峰區豐正路循線，追查約200公里並於案發後3小時內火速破案，逮捕嫌犯23歲宋姓男子，全案依搶奪罪移送桃園地檢署偵辦。另外，宋男稱贓物已變賣，警方也將持續追查金飾流向。