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影／「殺大豬」讓賭客慘賠借錢 再恐嚇討債榨乾被害人
新竹縣新埔警方前日破獲一起恐嚇討債集團，嫌犯開設賭場吸引被害人上門，還好意提供被害人資金借貸繼續賭博，事後再以日息30分的高額利息逼被害人還錢，假設被害人還不出錢，則會以撒冥紙、放鞭炮等方式恐嚇，讓被害人深感恐懼。
據了解，去年12月民眾即向新竹縣警方進行檢舉，表示關西地區有一名劉姓男子開設賭場，利用玩骰子比大小及德州撲克等方式，邀請地方上較有資產的民眾上門試試手氣，許多人因此越陷越深無法自拔。
劉男不僅開賭局，還會見上門的賭客輸光籌碼後，好意提供現金借貸，讓賭客在不知不覺中越借越多，等到賭局結束時才發現身上已經輸得精光，當場會遭到賭場人員逼簽本票，並以日息30分計算利息。
劉男因多次率人前往被害人家中討債，不僅撒冥紙還燃放鞭炮，讓被害民眾深感恐懼，新埔警方則持續6個月跟監埋伏蒐證，終於在1日持拘票將劉男在內6名嫌犯逮捕歸案，同時帶回本票、球棍、賭具、甩棍等物。
新埔警方表示，嫌犯所使用的即是俗稱「殺大豬」的設局手法，先將獵物養胖，再予以宰殺，劉男以吸引有經濟能力的人士賭博，再用詐術將被人的籌碼輸光，目前全案已移送新竹地檢署偵辦。
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