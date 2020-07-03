快訊

誠品中國市場又一挫敗！開幕不到兩年 深圳店年底關閉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／「殺大豬」讓賭客慘賠借錢 再恐嚇討債榨乾被害人

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

新竹縣新埔警方前日破獲一起恐嚇討債集團，嫌犯開設賭場吸引被害人上門，還好意提供被害人資金借貸繼續賭博，事後再以日息30分的高額利息逼被害人還錢，假設被害人還不出錢，則會以撒冥紙、放鞭炮等方式恐嚇，讓被害人深感恐懼。

據了解，去年12月民眾即向新竹縣警方進行檢舉，表示關西地區有一名劉姓男子開設賭場，利用玩骰子比大小及德州撲克等方式，邀請地方上較有資產的民眾上門試試手氣，許多人因此越陷越深無法自拔。

劉男不僅開賭局，還會見上門的賭客輸光籌碼後，好意提供現金借貸，讓賭客在不知不覺中越借越多，等到賭局結束時才發現身上已經輸得精光，當場會遭到賭場人員逼簽本票，並以日息30分計算利息。

劉男因多次率人前往被害人家中討債，不僅撒冥紙還燃放鞭炮，讓被害民眾深感恐懼，新埔警方則持續6個月跟監埋伏蒐證，終於在1日持拘票將劉男在內6名嫌犯逮捕歸案，同時帶回本票、球棍、賭具、甩棍等物。

新埔警方表示，嫌犯所使用的即是俗稱「殺大豬」的設局手法，先將獵物養胖，再予以宰殺，劉男以吸引有經濟能力的人士賭博，再用詐術將被人的籌碼輸光，目前全案已移送新竹地檢署偵辦。

新埔警方經6個月蒐證破獲賭場設局，將6名嫌犯移送新竹地檢偵辦。記者巫鴻瑋／翻攝
新埔警方經6個月蒐證破獲賭場設局，將6名嫌犯移送新竹地檢偵辦。記者巫鴻瑋／翻攝
嫌犯用恐嚇手段討債，不僅撒冥紙還會燃放鞭炮。記者巫鴻瑋／翻攝
嫌犯用恐嚇手段討債，不僅撒冥紙還會燃放鞭炮。記者巫鴻瑋／翻攝

新竹 賭場 賭博

延伸閱讀

佯「休閒館」西門町開賭 業者月吸百萬賭客變輸家

正妹當荷官桌遊當幌子 桃警破職業賭場籌碼現金驚人

職業賭場也解封 台南警查賭場妻昏倒丈夫陪同曝了光

大巨蛋偷裝吸音棉 柯文哲震怒：賭場在哪只有管區不知

相關新聞

桃園6歲男童玩火、偷食物 慘遭繼父、生母活活打死

桃園1名6歲男童遭彭姓繼父、吳姓生母虐死，檢方查出2人長期拿藤條、鐵棍痛毆，打到小孩頭顱、四肢多處骨折，送醫時骨瘦嶙峋、...

樂生懸空陸橋假處分 關鍵要角新北市府文化局未到庭

國際愛地芽協會台灣分會等自救團體，反對樂生園區將施作「懸空陸橋方案」向台北高等行政法院聲請假處分，主張景觀工程未經環評，...

中壢中平路銀樓搶案 嫌犯劫走18萬開車逃逸

桃園市中壢區中平路今天下午發生一起銀樓搶案，一名宋姓男子佯稱要買結婚金飾，挑選了2條項鍊及2個手鐲後，稱要拍照給老婆看，卻趁店員不注意時直接拿取物品奪門而出...

影／「殺大豬」讓賭客慘賠借錢 再恐嚇討債榨乾被害人

新竹縣新埔警方前日破獲一起恐嚇討債集團，嫌犯開設賭場吸引被害人上門，還好意提供被害人資金借貸繼續賭博，事後再以日息30分...

彰銀詐貸2億多元案 北檢追加起訴共犯

女金主金德儀2013年間向地政士借牌利用人頭進行不動產假交易，以拉高成交價、虛增貸款人所得清單等方式向彰銀大台北地區3間...

赫德森違法吸金26億元 亞洲副總裁拒返還資金判10年6月

赫德森公司以HCB集團海外定存名義，提供美金、歐元、英磅等外幣定存，11年來違法吸引近400人投資，吸金逾26億元，前年...

查少年滋事遇車禍男警無罪 桃園分局被求償國賠369萬

桃園分局警員陳偉信前年處理青少年聚眾滋事，和騎車的官姓少年擦撞，後座陳姓男子摔斷腳踝控訴陳員過失傷害，陳一審被判拘役30...

網紅「教授鼠鼠」又惹毒品官司 涉嫌呼麻被追加起訴

YouTuber「教授鼠鼠」（本名游清閔）號稱「知識型網紅」，去年爆出性侵疑雲獲不起訴。他另惹上毒品官司，一度獲緩起訴戒...

陪審大聯盟呼籲 蔡英文總統支持參審應公開辯論

「陪審參審一併試行推動大聯盟」今上午立法院大門口舉辦「民間模擬陪審認為可行，總統支持參審應公開辯論」記者會，邀請過去參與...

2億鑽石詐欺案 郭新政免賠、珠寶小開賠7259萬元確定

已故台北市議員李新的前女友郭新政曾拍攝「誰摔死了李新」影片，敘述一樁珠寶典當糾紛，引發風波；郭被蕓賞珠寶指控和沈記玉飾小...

律師也亟需轉型正義？司法改革與洗不掉的黑血

憑什麼律師的罪都是個人行為，還像昨天的雪上污痕，轉眼就融掉了；司法官的罪卻要集體承擔，更像昨天沾上的血跡，一天比一天黑、越來越洗不掉？如果沒有清算這些威權遺毒，人民怎麼知道，自己委託的律師，是否具有合乎民主法治憲政秩序的價值觀與專業素養、倫理操守，是否值得託付案件甚至身家性命？

藝人澎恰恰遭詐騙180萬 北檢今傳喚出庭

藝人澎恰恰日前因為拍攝電影籌措資金，遭人詐騙180萬元。檢警日前將吳姓主嫌（25歲）、李姓共犯（32歲）逮捕到案，台北地...

熱門新聞

民進黨總召柯建銘次子涉運毒 10萬元交保

消防員偷抄報案少女電話約出性侵 她含恨尋短

被路樹壓重傷的女騎士 因傷勢嚴重今晚宣告死亡

傳次子染毒？柯建銘回應了

北市美堤河濱公園驚見浮屍 警方到場採證中

不顧安全拉住輕生女員工手臂！華碩營運長向員警致謝

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。