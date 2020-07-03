桃園6歲男童玩火、偷食物 慘遭繼父、生母活活打死

桃園1名6歲男童遭彭姓繼父、吳姓生母虐死，檢方查出2人長期拿藤條、鐵棍痛毆，打到小孩頭顱、四肢多處骨折，送醫時骨瘦嶙峋、傷痕累累，起訴求重刑；桃園審酌，彭、吳僅因男童玩火、偷竊食物就下重手，依成年人故意對兒童犯傷害致死罪各判彭、吳有期徒刑13年6月、13年，可上訴。

審理時，2人坦承有拿鐵棍、竹竿打小孩，造成他骨折、全身傷痕，但辯稱因為打掃家裡環境、多名子女，男童自行洗澡時不慎跌倒，才造成頭部骨折、顱內出血，且案發當天只有朝兒子打一巴掌，認為其傷害行為和小孩死亡無關。

但法院審酌，根據法醫解剖、吳女大兒子證述等，不採信2人辯詞，考量男童死亡時年僅6歲，應依法加重其刑，另妨害幼童發育、傷害致死2罪想像競合，應從重依傷害致死論處。

法院考量，吳女、彭男僅因兒子玩火、偷竊家中食物等管教問題，就虐打男童致死，犯罪情節嚴重，無減刑理由，且2人犯後始終否認，各判13年6月、13年。

起訴指出，彭男（30歲）、吳女（32歲）2017年8月起以男童常偷竊、說謊，各拿實心鐵棍、竹棍以每天或1周2、3次頻率，毆打小孩屁股、腳部或其他部位，同年10月5日晚上6點多又以男童吵鬧，彭再拿鐵棍痛毆，吳則賞巴掌凌虐，導致男童嘴唇發紫、呼吸緩慢，到院前就失去生命跡象。

經搶救雖撿回一命但陷入重度昏迷，醫院也發現男童顱骨、四肢都骨折，全身傷痕累累，住院2個月仍宣告不治；據了解，聲押庭時對於小孩傷勢，吳女還說「我不能解釋」，更辯稱男童是在浴室撞到頭，法院痛批行為簡直令人髮指，前後將吳、彭裁定收押。

檢方訊時，彭男坦承有毆打男童，還把1根細的木藤條打到斷掉，吳女則說，有因為小孩吵鬧就賞巴掌、拿藤條教訓；男童同母異父哥哥證稱，彭拿鐵棍打弟弟很用力，會發出「碰」一聲，送醫隔天還把鐵棍交給朋友帶走，還說弟弟當天根本沒在廁所滑倒撞到頭。