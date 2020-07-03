彰銀詐貸2億多元案 北檢追加起訴共犯

女金主金德儀2013年間向地政士借牌利用人頭進行不動產假交易，以拉高成交價、虛增貸款人所得清單等方式向彰銀大台北地區3間分行詐貸2億多元。台北地檢署2017年間依違反銀行法等罪起訴金女，法院審理中。檢方查出，男子朱國龍共同詐貸，今追加起訴。

檢方調查，2012至2014年間，金德儀想炒房套利，涉嫌向不知情的地政士借牌，租用事務所辦公，還另找人頭充當不動產交易雙方，趁房市2012年12月至隔年10月呈多頭走勢間進行假交易。

此外，朱國龍還找人頭浮報薪資證明，偽造高所得薪資證明，將年薪僅30多萬元的粗工，提高為年薪150萬至2百萬元的高收入者，讓彰銀誤信其有還款證明。

檢方查出，金女向銀行貸得超過不動產市價金額，再利用前兩年只須繳息不還本的寬限期，繳交不到兩年即不還款，讓銀行低價法拍位於台北市南港、新北市新店、淡水及桃園等地共11戶不動產擔保品抵債，調查後依違反銀行法等罪起訴金女等人。

案件審理中，檢方發現，朱國龍、金女等3人，知道鄭姓賣家出售新北中和區一件不動產，實際簽約金700萬多元，由吳靜怜擔任貸款人頭，朱等人為提高貸款額度以賺取不法利益，持不實買賣契約書，虛增1060萬元契約金向彰銀申貸，詐得貸款856萬元。

吳靜怜等人以購屋款不足為由，向彰銀五分埔分行申辦房貸850萬元及房貸壽險6萬元，但不動產尾款實際為630萬元，彰銀核撥貸款後，其中336萬7125萬元由彰銀五分埔分行代理匯款，代償鄭姓原屋主的貸款。

2013年4月16日，吳將餘款513萬2875元匯至安信建經公司履約保證專戶，扣除剩餘剩餘應支付的尾款293萬2875元，由安信建經於隔日將買方溢付款220萬元匯至吳的郵局帳戶，同日再由朱陪同提領現金朋分，涉犯詐欺、偽造文書等罪，今追加起訴。