民團批法官漠視迴避制度 司法院：與法律事實不符

民間團體日前表示，台灣司法存在不公正原因之一，在於法官漠視迴避制度。司法院今天指出，內容與法律及事實不符，刑事訴訟法有法官迴避規定，當事人也可聲請法官迴避。

司法院表示，刑事訴訟法第17條第8款規定，法官對於所承辦案件，如果曾經參與前審的裁判，應該要自行迴避，不得執行職務。司法院釋字第178號解釋理由書並針對這款迴避事由的規定有相關說明。

司法院指出，案件發回更審時，由於下級審法院的法官員額有限，假如發回次數較多，就有可能由相同法官審理。不過，這種情形，當事人原有的審級利益（例如三個審級的救濟制度）並沒有受影響，自然也沒有違反迴避規定的問題。

而且，在上訴審法院撤銷發回的情形，下級審法院必須受到上級審法院指摘意旨的拘束，發回後縱由相同法官審理，仍應按照指摘意旨進行調查審判。

司法院指出，「聲請再審」案件，是為了審理已經確定的案件有沒有開始再審的理由，「非常上訴」案件，則是為了糾正已經確定案件的適用法律發生錯誤，都與原已確定案件關於有罪、無罪的審理不同，因此沒有迴避規定的適用。

刑事訴訟法不但有法官自行迴避的規定，也規定當事人可以聲請法官迴避。聲請法官迴避的案件，是由其他的合議庭審理，被聲請迴避的法官是不可以自行判斷或參與的。如果聲請法官迴避案件被裁定駁回的話，當事人還可以提起抗告救濟。

此外，法官倫理規範也規定，法官執行職務時，應該要保持公正、客觀、中立。法官如有應迴避而不迴避，而違反公正客觀中立義務的情形，可以進行職務監督，人民也可以聲請法官評鑑，透過外部成員過半的法官評鑑委員會追究相關責任。