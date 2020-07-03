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男涉盜刷數千筆信用卡買賣高鐵票 警移送偵辦

中央社 / 台北3日電

鍾姓男子涉嫌與犯罪集團合作，以盜刷信用卡方式購買高鐵車票，再透過網路以優惠價賣出。警方查出，鍾男半年內得手3600筆，獲利新台幣1千萬餘元。警訊後把鍾男等人送辦。

鐵路警察局今天開記者會，刑警大隊大隊長劉貞汝指出，去年8月初獲報，有網友在網路賣場及社群平台張貼兜售「高鐵優惠車票」訊息，認為來源不正當，通報警方；此外也接獲信用卡公司報案，指稱有客戶信用卡遭盜刷買高鐵票，組專案小組查緝。

警方發現，34歲鍾姓男子與妻子等人涉案，鍾男涉嫌與犯罪集團合作，透過管道盜刷民眾信用卡及盜用身分證字號訂購高鐵票後，再到網路貼文兜售「高鐵優惠車票」。

警方查出，鍾男疑自今年初開始犯案，並陸續在網路張貼兜售「高鐵優惠車票」，至今販售車票約3600筆，不法獲利約1750萬餘元，鍾男涉嫌把不法獲利用來買房地產、投資等用途。

警方掌握線索多日後，昨天到鍾男桃園住處搜索，當場搜出信用卡資料、金融帳戶等物。警方研判，鍾男與犯罪集團合作，盜刷他人信用卡買高鐵車票，再低價售出，根本是無本生意。

鍾男被逮後坦承有販賣高鐵票，但宣稱是透過上游訂票，不清楚訂票作法，警方初步研判背後有集團操控。警訊後依詐欺、洗錢防制法等罪嫌把鍾男、其妻子等人移送桃園地檢署偵辦。

鐵路警局呼籲，搭高鐵、台鐵應向官方網路訂票系統買車票，透過來路不明方式買票，恐成為犯罪集團幫手。

高鐵 信用 盜刷

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