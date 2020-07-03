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涉嫌毀損斗六市長名譽 雲林縣議員廖郁賢挨告

中央社 / 雲林縣3日電

雲林縣斗六市長林聖爵今天以雲林縣議員廖郁賢日前在網路直播時指稱「沒有拆哪有錢貪污！」涉嫌毀損市長和市公所名譽，提出誹謗和公然侮辱罪告訴。

對於林聖爵提告，廖郁賢在臉書上回應說，市長透過濫訴的手段不讓民眾發表對公共議題的意見，她無法認同，而且事發超過月餘，市長今天才提出告訴，明顯是有意，甚至可說是有計畫性的連動打擊。

斗六市公所今年6月舉辦「斗六第一公有市場（斗六東市場）先期調查研究說明會」，廖郁賢在主持人宣布不再收發言單之後才抵達現場並遞單要求發言，遭到拒絕，引發不快。

針對廖郁賢日前開網路直播說「沒有拆（指斗六第一公有市場）哪有錢貪污？大家都知道這是公開的秘密，但是我都沒有證據，所以也不知道該怎麼辦！」林聖爵澄清指出，廖郁賢所說的非事實，已嚴重毀損他及市公所名譽，已委請律師向廖郁賢提告，涉嫌誹謗和公然侮辱罪。

斗六 網路直播 公然侮辱

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