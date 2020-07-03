赫德森違法吸金26億元 亞洲副總裁拒返還資金判10年6月

赫德森公司以HCB集團海外定存名義，提供美金、歐元、英磅等外幣定存，11年來違法吸引近400人投資，吸金逾26億元，前年台南檢調據報後全台同步搜索，查扣公司及幹部財產1600萬多元，將亞洲區梁副總裁、台灣辦事處代表人梁姓男子等13人起訴，台南地院認梁犯非法經營銀行業務罪分處10年6月、10年徒刑，11名幹部則犯非法銷售境外基金罪，分處3至6月徒刑，併科50萬至180萬元罰金，可上訴。

台南地院合議庭審酌，兩梁姓男子均坦承非法販售境外基金，惟皆否認違反銀行法非法收受存款業務犯行態度；另斟酌2人均為自稱具備金融知識專業人士，本應依法開展、經營金融事業，但卻不思正當經營事業，竟以高利吸收眾多投資人資金，吸取款項已達美金8000多萬元，折合新台幣逾26億元的數額，影響社會金融秩序程度不輕，且使眾多投資者血本無歸，犯後迄今均以已遭公司解職為由，拒不協助解決投資人資金返回相關問題。

合議庭認兩人共同犯銀行法中非法經營銀行業務罪分處10年6月、10年徒刑，並沒收犯罪所得3394萬多元。

此外，蔡姓男子等11名幹部為圖佣金私利而從事販賣非法基金，影響投資人數眾多，行為可議，並考量其中3人坦承非法販售境外基金、8人始終否認非法販售境外基金，以及1人於本案案發後已賠償部分投資人共計227萬435元，並達成和解，分別量處分處3至6月徒刑，併科50萬至180萬元罰金。

檢調調查，梁姓男子為赫德森公司台灣辦事處代表人，另梁姓男子則是德森公司及瑞典HCB公司亞洲區副總裁，蔡姓男子、廖姓女子均為赫德森公司副總裁，李姓女子是總經理，藍姓男子、蘇姓女子、蔡姓女子、林姓女子等人均為經理，陳姓男子、陳姓女子則是主任，黃姓男子是教育訓練講師，鄒姓女子為執行秘書。

檢方指出，梁等13人自2007年7月間起在赫德森公司台灣辦事處、台中、台南及高雄辦公室等處，由梁2 人訓練業務員，再由業務員透過說明會或私下招攬等模式，招攬民眾投資HCB公司各項金融商品，並保證1年可領8%的利息，或18個月即可獲利20%。

投資人的投資款項再依業務員的指示，匯入HCB公司設於香港上海滙豐銀行英國倫敦牛津街分行等境外帳戶。而投資期間的配息則由上述境外帳戶匯予投資人，投資期滿後，投資人可申請將款項贖回，或繼續投資任一前述金融商品。

檢方表示，業務員成功招攬客戶新增投資或續約投資商品，均可領到投資金額的3%至7%獎金；該業務員上線則可領到0.2%至0.5%獎金；梁2人則可就台灣全部投資商品業績，均可領到1%獎金。據統計，梁等人自2007年7月起至今年5月間止，招攬近400位投資人，違法吸收資金約美金8803萬7559元，折合台幣約26億4112萬6770元。