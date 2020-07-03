查少年滋事遇車禍男警無罪 桃園分局被求償國賠369萬

桃園分局警員陳偉信前年處理青少年聚眾滋事，和騎車的官姓少年擦撞，後座陳姓男子摔斷腳踝控訴陳員過失傷害，陳一審被判拘役30日上訴二審獲判無罪，陳男再提民事訴訟向桃園分局求償國賠369萬元；法院認為，陳員執勤無不法，反倒是忠實警察實務，陳男僅空言指控予以駁回，可上訴。

陳男主張，陳員因疏失未遵守「執行巡邏勤務中盤查盤檢人車作業程序」規定，也沒注意前車撞況貿然直行才發生擦撞，導致自己左腳踝骨折，依精神撫慰金50萬元、工作損失316萬元及醫療費用等，一共向桃園分局求償國賠369萬7581元。

桃園分局則說，陳員並無過失，本件也不適用「執行巡邏勤務中盤查盤檢人車作業程序」，現場因視線死角，因官姓少年騎車加速衝出，陳員才猝不及防，加上陳男請求金額無依據明顯不合理，另陳員涉及過失傷害罪部分，5月也經台灣高等法院判處無罪確定。

審理時，官姓少年自稱聽到警察來，因自己沒有駕照很緊張要趕快走，才沒注意到警車在他後方，聽到對方喊「不要動」時候有煞車但還是擦撞；陳男則指控，陳員「將油門催到底，以人跳車方式用機車撞他們」，認為警察執法過當。

法院認為，陳員獲報到場處理聚眾鬧事，見官不配合停留查驗還加速逃離，本其專業判斷有不法可能，為把握稽查黃金時刻，騎警備機車上前攔阻，其行為自屬維持公共秩序與社會安全受手段，符合比例原則也無不法。

法院指出，「執行巡邏勤務中盤查盤檢人車作業程序」中，最後明白揭示「以確保自身安全」，可見目的是確保警察人身安全，並不是以此侷限警方靈活執法，陳員當時行為合法，更可說是應受嘉許、勇於忠實執行警察勤務。

而陳男指摘陳員違反該程序，無異是要求身負重要警察勤務的陳員，對已有犯罪或不法嫌疑車輛坐視不管，只能一味放棄追查，完全抹滅警方為查緝不法而積極奮力攔阻的執法決心，至於陳男指控陳員「油門催到底跳車衝撞」部分，也是渲染誇大之詞，均不予採信。