陪審大聯盟呼籲 蔡英文總統支持參審應公開辯論

「陪審參審一併試行推動大聯盟」今上午立法院大門口舉辦「民間模擬陪審認為可行，總統支持參審應公開辯論」記者會，邀請過去參與台灣陪審團協會所舉辦模擬陪審法庭者，來說明在台灣推動陪審制是可行的，呼籲蔡英文總統應與聯盟公開辯論。

立法院臨時會於今日早上進行國民參與刑事審判法草案的黨團協商，民間司改會林永頌董事長表示，香港國安法排除陪審，期待蔡總統不要排除陪審制，不要只有一制，請求蔡總統站出來公開辯論參審與陪審。

司法院昨日發布新聞稿指出兩制併行不可行，理由是被告可以選擇參審或陪審是不公平的，而且2個被告選擇不同的制度無法操作。林永頌批評司法院不用心、沒有好好做功課，司法院似乎忘了與民間協商的版本就是讓被告選擇。

此外，民間也自己修改兩案試行的版本，將參審與陪審以罪名來區分解決被告選擇的問題，民間修改的版本也已公開，司法院還拿舊的東西來說嘴。

司法院還說兩案試行會浪費民脂民膏，但司法院的版本每年才600件，每個法院每個月不到5件，這樣的案件量一定可以負荷。更何況民間版本兩個制度是相似的。

林永頌指出，司法院以法庭長得不一樣來反對，但其實是枝微末節的事情，因為並不是每個法庭都需要改建。司法院指出如果參審做不好可以改採陪審。

最後，林以賽跑比喻，只有參審參與賽跑，陪審沒有跟著跑步卻可以進決賽，這是不合理的。聯盟向民進黨呼籲要有智慧有勇氣，不被保守司法行政所綑綁。

張靜律師表示，陪審制的法官比起職業法庭或參審制的法官都還容易的多，司法院說法官無法操作兩制是作賤自己，降低法官的專業知識與智商，只要法官能夠合法操作陪審，就可以操作參審，反之則不一定。