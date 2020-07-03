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2億鑽石詐欺案 郭新政免賠、珠寶小開賠7259萬元確定

聯合報 / 記者林孟潔/台北即時報導

已故台北市議員李新的前女友郭新政曾拍攝「誰摔死了李新」影片，敘述一樁珠寶典當糾紛，引發風波；郭被蕓賞珠寶指控和沈記玉飾小開沈昊諺，拿不實當票詐騙珠寶，提告要求賠償損失。一審判郭應賠償6497萬餘元，但二審認為郭不構成詐欺，且未造成珠寶公司損失，逆轉判郭免賠，最高法院駁回上訴，郭免賠確定。

另外，沈昊諺一審判賠7229餘元，二審加碼再判賠29萬餘元，共計7259萬餘元；最高法院駁回上訴，全案確定。

珠寶糾紛起因於沈昊諺因缺錢利用家族名號，向蕓賞珠寶謊稱可代銷珠寶，拿走價值2億元珠寶、鑽石和柏金包，卻典當換現金，沈遭判刑5年4月定讞；捲入糾紛的郭新政被依偽造文書罪判刑4月定讞。

民事部分，蕓賞珠寶主張，因沈昊諺2013年謊稱可代銷珠寶給客人，公司將珠寶交給沈後，沈卻典當珠寶換現金，導致珠寶流向不明。沈找郭新政出錢贖回九顆鑽石，但郭和當鋪負責人拿不實當票詐騙公司，故要求沈賠償1億4328萬元，其中郭應和沈、當鋪負責人連帶賠償6497萬元。

一審判郭新政應和沈、當鋪負責人應全數連帶賠償，另沈個人應負擔7229萬餘元。高院認為，郭透過友人介紹認識沈，得知沈是珠寶小開又將鑽石典當，她替沈支付6000萬元贖回鑽石，再借給沈600萬元，雙方間有承諾書佐證，因此郭取得鑽石並無不法。

判決指出，蕓賞珠寶委託羅淑蕾居中協調，希望能拿回鑽石，但郭堅持必須拿回代墊的款向，才同意歸還鑽石，蕓賞珠寶最終同意代為償還郭借給沈的6647萬元，另再加給500萬元，交付支票後拿回鑽石，郭和蕓賞珠寶簽協議書時，沈也在場，郭的行為均合法有效。

二審認為，郭和當鋪負責人出示不實當票，雖構成偽造文書，但不構成詐欺，和蕓賞珠寶的損失沒有因果關係，且蕓賞珠寶負責人嚴嘉慧在刑事案件中證稱，珠寶價值2億元，故蕓賞珠寶以6647萬元，取回市價達2億元的鑽石，看不出有損失。

郭新政。圖／聯合報系資料照片
郭新政。圖／聯合報系資料照片

珠寶 當鋪 郭新政

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