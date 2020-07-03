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佯稱女友的房子是兩人共有 邀女網友投資詐財判刑
洪男因積欠債務，需錢孔急，向女網友馮女佯稱，位於台中市北區的房子是他與施姓女友共有，邀馮女合夥投資，等房地產價格上漲再賣出以賺取差價，致馮女信以為真投資40萬元，事後馮女要退出投資，洪僅償還13萬6000元，經馮女提告，台中地院依詐欺罪將洪男判刑6月，並沒收犯罪所得26萬4000元。
判決書指出，洪男（34歲）於2014年底，透過友人認識馮女，並互加LINE通訊軟體好友，洪明知位於中市北區的房子所有權人是他當時的女友施女。
洪男因需錢孔急，於2015年元月間，向馮女佯稱「我與施女為男女朋友，一起購買房子，所有權登記在施女名下，妳合夥經營，等到房地產價格上漲再賣出以賺取價差」，並出示建物所有權狀，以取信於馮女。
2015年元月12日，洪男與馮女簽立不動產買賣契約書，約定馮女投資40萬，如不動產順利轉售，則按所佔股權分配利潤，如未於2015年12月31日出售，馮女可取回投資款及10%獲利。
馮女於次日交付40萬給洪，而馮女於同年10月間，即預先告知洪退出投資，且於所約定的合夥期限屆至後，因建物仍未售出，洪未返還馮交付的投資款，經馮一再催討，洪償還13萬6000元，後來即避不見面，經馮詢問施女此事後，提出告訴。洪否認詐欺犯行，法官不採信，予以判刑。
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