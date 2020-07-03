偷拍前男友劈腿啪啪片 癡情男報復不成反被判3月

27歲莊姓男子不滿王姓男友移情別戀，去年8月28日在台南市中西區某日租套房內，裝設針孔錄影設備並連接手機，偷拍男友在外偷吃激情過程，9月底又跟蹤男友，偷拍男友在永康區某公園公廁內與另男子性交畫面，並截圖傳給王及其新歡，王提告後揪出前男友搞鬼，台南地院認莊犯竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪，應執行3月徒刑，可上訴。

檢警調查，莊與王為同志友人關係，莊不滿王另結新歡，與邱姓同志友人交好，妒火中燒，瘋狂的跟蹤莊偷拍。去年8月28日，在中西區某日租套房內裝設針孔錄影設備並連接手機，竊錄王與男友性交畫面。

去年9月23日起至30日間，在永康區某公園公共廁所內，以手機竊錄王與另男子性交畫面。直至王及其新歡在通訊軟體接收到莊假冒他人名義傳送上述性交影像截圖，王驚覺遭跟蹤偷拍，具狀至台南地檢署提告，因而循線查獲，並還原手機內相關資料畫面。莊坦承犯行，辯稱一時失慮而犯下大錯。