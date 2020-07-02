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恐怖情人2個月前計劃潑硫酸 手機先查材料、刑責

聯合報 / 記者蕭雅娟 / 台北即時報導

恐怖情人陳韋傑去年2月被分手後，自導自演誣陷前女友蔡女恐嚇等罪，趁蔡女至士林地檢署出庭後，以50萬元代價，找前保全公司同事張家豪，張再以10萬元找李育隆接應，張朝蔡女潑酸導致蔡女體表面積50%，疤痕無法完全治療之重傷害。士林地院今宣判，認定陳從2個月前就計畫潑酸，前2次不成，才選定在偵查庭後痛下毒手，依重傷害罪判處9年徒刑。

判決指出，陳和蔡是前男女朋友，陳因曾送禮物給蔡女，不甘心蔡冷漠，交新男友，找人潑酸，張、李不認識蔡，分別貪圖50、10萬元犯案。陳預謀犯案，又夥同廖女自導自演，共同誣告蔡，進而掌握蔡出庭行蹤，案發前交付張強酸液體，導致重傷害。

檢方過濾陳、張等人手機，發現陳從去年7月底，就用手機搜尋「鹽酸、化工材料行、潑硫酸、潑硫酸刑度」等關鍵字，並決意潑灑強酸，給蔡女教訓。8月間，提供強酸給張，張在蔡女工作處，送花送咖啡想引誘蔡女外出，最後失敗不成。

去年9月12日，蔡女在父親陪同下到士林地檢署出庭，庭後父女走在士東路向弄，張隨即從背後朝蔡女潑酸，犯後搭上李的車逃逸。蔡父當時隨即向周邊住戶借水沖洗，並報案送醫。

蔡女遭波酸，體表面積50%灼傷，傷及容貌、背部、四肢，疤痕無法用手術治療完全，層皮膚甚至因灼傷，排汗功能異常，已達重大不治或難治傷害。蔡女父親在庭上稱，「我已經防不勝防...真的沒想到在法院他們膽敢做這種事...女兒開了9次刀，女兒在我面前哭到崩潰，我心在滴血，說一聲道歉就夠了嗎?」要求法官加重量刑。

陳供稱，因為送了多項高價禮物後，蔡卻冷漠，她的前男友傳個資威脅，一時腦怒鑄成大錯。案發前10天，把2罐鹽酸約2000CC、1罐硫酸約400CC，掛在機車上給張，案發前一晚，交給張外送平台服裝跟外送袋，告知張執行內容。

張供稱，案發前，陳騎車交給他兩袋犯案工具，裝有2公升的桶裝液體，以為是鹽酸，不知道是硫酸。李也辯稱不知道是硫酸。合議庭認為，張、李在案發前都有遭液體噴到燙傷、受傷，且張在9月初用手機搜尋「潑硫酸會被判什麼罪」，認定2人明知是具殺傷力的液體，認定共同犯重傷害罪。

合議庭認定，陳等3人，光天化日下，在國家司法機關旁潑酸，重創社會治安，所為甚值非難；陳犯後播放事前影片給張的妻子觀看，試圖影響張的訴訟防禦權，更要求廖滅證，直到最後一次審理才坦承犯重傷害，向告訴代理人致歉，張、李則否認犯重傷害，未和解賠償，3人犯後態度不佳。

公訴檢察官稱，陳等人犯後態度惡劣、犯行非常重大、造成蔡一輩子沒有辦法平復傷痛，分別對3人具體求刑12年、12年及10年徒刑。士林地院今天宣判，陳、張、李共同犯重傷害罪，分別判處9年、7年6月、6年徒刑。陳、廖犯誣告罪，分別判處6月、３月徒刑。可上訴。

士檢外潑酸。圖 /本報資料照片
士檢外潑酸。圖 /本報資料照片

傷害罪

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