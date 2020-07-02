屏東市長、代表會主席遭收押 震驚屏東政壇

屏東地檢署偵辦屏東市民代表會禮品採購弊案，昨天傳喚時任市代會主席、現任屏東市長林恊松，與時任市民代表、現任市代會主席蕭國亮，檢方訊問後兩人涉貪汙等罪嫌，且有串證之虞，昨向屏東地院聲請羈押禁見獲准，國民黨籍屏東市長、代表會主席同時遭收押，震驚屏東政壇，地方人士議論紛紛。

屏東市長林恊松因案遭收押，屏東縣政府昨火速派代理市長由前議長程清水代理。2017年屏東市長林亞蒓涉案因案代理，縣府當時也指派程清水代理。明天上午10時舉行宣誓儀式。

屏東地檢署偵辦屏東市民代表會禮品採購案，今年5月發動第一波搜索，當時林恊松10萬交保，蕭國亮以證人身分請回，當時收押市代會業務承辦人葉姓男子與業者周女。

檢廉進一步追查勾稽相關卷證資料，前天再度發動搜索，到林恊松、蕭國亮住處與辦公處所查扣相關證物，傳喚兩人與相關證人共10人次釐清案情。

檢廉調查，屏東市代會在2012年到2020年間，兩人涉嫌利用職務上機會詐取財物、偽造文書等不法情事，兩人分別涉嫌詐領十萬到數百萬元不等金額。

林恊松曾擔任兩屆屏東市民代表會主席，檢廉先前查出，代表會在採買茶葉、紀念品時，採購數量浮動變化大，茶葉斤數、單價異常，甚至一次採買量達幾千人都喝不完。

檢廉發現，市代會業務承辦人葉男負責市代會總務，採購小型禮品、用品。專案小組追查，比對預算、單價發現異常，不僅茶葉一斤報價過高，數量甚至多得離譜，此外，購買毛毯、保溫杯等紀念品數量也不符鄉鎮市代會的預算規模。

檢方昨天訊問，認為林、蕭涉犯貪汙治罪條例等罪，有事實足認湮滅、 偽造或變造證據、勾串共犯或證人之虞，有羈押必要，向法院聲請羈押禁見獲准。

屏東市民代表會指出，全案仍在釐清，尚未收到相關公文通知。代表會強調，此事不影響代表會及臨時會的運作，由副主席林韋呈代理。