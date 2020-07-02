快訊

還有希望！威力彩頭獎連41槓 下周一上看13億元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

屏東市長、代表會主席遭收押 震驚屏東政壇

聯合報 / 記者劉星君陳弘逸／屏東即時報導

屏東地檢署偵辦屏東市民代表會禮品採購弊案，昨天傳喚時任市代會主席、現任屏東市長林恊松，與時任市民代表、現任市代會主席蕭國亮，檢方訊問後兩人涉貪汙等罪嫌，且有串證之虞，昨向屏東地院聲請羈押禁見獲准，國民黨籍屏東市長、代表會主席同時遭收押，震驚屏東政壇，地方人士議論紛紛。

屏東市長林恊松因案遭收押，屏東縣政府昨火速派代理市長由前議長程清水代理。2017年屏東市長林亞蒓涉案因案代理，縣府當時也指派程清水代理。明天上午10時舉行宣誓儀式。

屏東地檢署偵辦屏東市民代表會禮品採購案，今年5月發動第一波搜索，當時林恊松10萬交保，蕭國亮以證人身分請回，當時收押市代會業務承辦人葉姓男子與業者周女。

檢廉進一步追查勾稽相關卷證資料，前天再度發動搜索，到林恊松、蕭國亮住處與辦公處所查扣相關證物，傳喚兩人與相關證人共10人次釐清案情。

檢廉調查，屏東市代會在2012年到2020年間，兩人涉嫌利用職務上機會詐取財物、偽造文書等不法情事，兩人分別涉嫌詐領十萬到數百萬元不等金額。

林恊松曾擔任兩屆屏東市民代表會主席，檢廉先前查出，代表會在採買茶葉、紀念品時，採購數量浮動變化大，茶葉斤數、單價異常，甚至一次採買量達幾千人都喝不完。

檢廉發現，市代會業務承辦人葉男負責市代會總務，採購小型禮品、用品。專案小組追查，比對預算、單價發現異常，不僅茶葉一斤報價過高，數量甚至多得離譜，此外，購買毛毯、保溫杯等紀念品數量也不符鄉鎮市代會的預算規模。

檢方昨天訊問，認為林、蕭涉犯貪汙治罪條例等罪，有事實足認湮滅、 偽造或變造證據、勾串共犯或證人之虞，有羈押必要，向法院聲請羈押禁見獲准。

屏東市民代表會指出，全案仍在釐清，尚未收到相關公文通知。代表會強調，此事不影響代表會及臨時會的運作，由副主席林韋呈代理。

地方政壇有人形容是「林亞蒓案」翻版。國民黨籍人士，對於兩屆國民黨籍屏東市長都涉案，感到失望難過。

屏東縣政府將指派程清水作為屏東市代理市長。記者陳弘逸／攝影
屏東縣政府將指派程清水作為屏東市代理市長。記者陳弘逸／攝影
屏東市長林恊松涉貪遭收押。記者陳弘逸／攝影
屏東市長林恊松涉貪遭收押。記者陳弘逸／攝影

屏東縣政府 茶葉 國民黨

延伸閱讀

水利會改官派 屏東農田水利會長黃信茗：農民服務更完善

屏東市長林恊松涉貪遭收押 屏東縣政府將派程清水代理

少子化衝擊 屏東2所50多年國小停辦

10元生魚片敢吃嗎？ 老饕曝「祕密基地」：一片5元還很厚

相關新聞

屏東市長、代表會主席遭收押 震驚屏東政壇

屏東地檢署偵辦屏東市民代表會禮品採購弊案，昨天傳喚時任市代會主席、現任屏東市長林恊松，與時任市民代表、現任市代會主席蕭國...

恐怖情人2個月前計劃潑硫酸 手機先查材料、刑責

恐怖情人陳韋傑去年2月被分手後，自導自演誣陷前女友蔡女恐嚇等罪，趁蔡女至士林地檢署出庭後，以50萬元代價，找前保全公司同...

屏東市長林恊松涉貪遭收押 屏東縣政府將派程清水代理

屏東市民代表會前任主席林恊松及現任市代會蕭國亮，因先前禮品採購弊案，昨天遭檢廉組專案小組搜索，檢方訊後認為林恊松、蕭國亮...

超速翻車害女大生拋飛車外重傷 男子判賠1668萬

新北一名蘇姓男子2016年開車載著3名大學生行經環河快速道路北上，因過彎時超速又變換車道，車輛失控翻覆，導致前排抽菸未關...

女子開車違規讓公車急煞乘客受傷肇逃 辯稱：司機太凶

基隆市關姓女子駕車違規，讓公車不得不急煞，造成乘客受傷肇事逃逸，監理站裁罰6000元並吊銷駕照3年。關女指兩車並未碰撞，...

平安宴後酒駕上路遇警臨檢誤當成工地交管 男自投羅網

台南市後壁區呂姓男子吃完寺廟平安宴，轉往另家寺廟拜拜求財，途中警方臨檢閃燈誤為工地交管不以為意，結果大剌剌自投羅網，還沒...

陳家欽案北檢查無不法簽結 內政部：尊重司法

內政部以處理警方人事升遷案涉及偽造文書為由，將警政署長陳家欽函送法辦，台北地檢署調查後以查無不法簽結，內政部今天表示，尊...

大武前鄉長收201萬又圖利廠商 公懲會判撤職停用4年

台東縣大武鄉前鄉長趙宏翰在擔任鄉長和秘書職務期間，利用職務上執掌的工程標案機會收受賄賂、圖利廠商，監察院5月間通過彈劾，...

誘騙威脅30學童裸體直播 戀童癖毒蟲被羈押禁見

30歲賴姓男子涉嫌透過網路遊戲引誘兒童或少年拍攝猥褻行為的照片及影片，昨天持搜索票前往賴住處查扣相關證物，經檢察官訊問後...

陳家欽案北檢查無不法 內政部：尊重司法

警政署長陳家欽因人事任用爭議，遭內政部函送，北檢以查無不法簽結。內政部今天表示，尊重司法。行政院發言人丁怡銘則指出，行政...

台南聯合法拍會7月7日登場 TOYOTA YARIS 1元起標

台南地檢署與行政執行署台南分署聯合法拍會預定7月7日下午3時起，在台南市中西區忠義路一 段125號中庭廣場登場。台南地檢...

士檢外潑酸！恐怖情人花50萬買凶 重傷害判9年徒刑

男子陳韋傑去年9月，不滿蔡姓前女友分手，花錢找人在士林地檢署後方巷子潑酸教訓，導致蔡女重傷害。士林地方法院今宣判，陳共同...

熱門新聞

大雨釀禍？中市女騎士疑被倒樹壓到 無呼吸心跳送醫搶救

思覺失調症攻擊無罪 護理師問法官：善良公民低等嗎？

竹縣消防局值勤員偷抄報案少女電話 混熟後性侵遭起訴

被路樹壓傷的女騎士 腦缺氧嚴重恐成植物人

被路樹壓重傷的女騎士 因傷勢嚴重今晚宣告死亡

屏東市長林恊松、市代表會主席蕭國亮 涉貪遭收押

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。