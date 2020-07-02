無照騎車又闖紅燈 被開單竟嗆警「一輩子一線三」
新北一名楊姓男子去年9月無照騎車上路又闖紅燈，被警方攔下開單，竟心生不滿，故意用身體頂撞員警，嗆聲「你就是考不上警大，不然你不會在這」，還嘲諷「一輩子，一線三而已」等語，被新北地院認定妨害公務罪，判處拘役50日，得易科罰金，緩刑2年。
判決指出，楊男因為在板橋區中山路2段與板新路口闖紅燈，在中山路2段與觀光街口被海山分局員警攔下開單。他因心生不滿，先是與員警發生拉扯，接著又故意碰撞、推擠和頂撞員警，後來還嗆員警「考不上警大」，嘲諷「你可憐，一線三」、「一輩子，一線三而已」和「兇三小」等語，因此被當場逮捕。
事發後，楊男坦承自白，檢察官聲請簡易判決；法院認為他公然挑戰公權力，無視國家法治，對公務員值勤威信造成相當危害，行為應與非難，但審酌他犯後坦承，也與員警達成和解，認為他經此事件應知所警惕，無再犯之虞，予以緩刑。
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