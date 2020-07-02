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屏東市長林恊松涉貪遭收押 屏東縣政府將派程清水代理
屏東市民代表會前任主席林恊松及現任市代會蕭國亮，因先前禮品採購弊案，昨天遭檢廉組專案小組搜索，檢方訊後認為林恊松、蕭國亮，兩人涉嫌貪汙等罪嫌且有串證之虞，檢方聲押禁見獲准。
屏東縣政府將指派程清水作為屏東市代理市長，明天上午10時交接就任。據了解，七旬高齡的前議長程清水人稱「阿伯仔」，是國民黨終身黨員，過去也因前屏東市長林亞蒓因案停職，成為代理市長，這次縣府再度請程出任屏東市代理市長。
屏東地檢署、廉政署南調組調查，屏東市代會在2012至2020年期間，有公務員涉嫌利用職務之便，獲取金額從數十萬元到數百萬元不等的款項。
檢方5月至屏東市民代表會及辦公處所共9處搜索，並查扣帳冊等相關資料，以及帶回林恊松、現任市代會主席蕭國亮、市代會業務承辦人葉男及相關廠商等近20人進行訊問。
前次搜索，僅有市代會葉姓總務及廠商周姓女子遭法院聲押獲准，林恊松則以10萬元交保候傳，而蕭國亮及其餘人員則無保請回。隨後檢調持續擴大調查，發現屏東市長林恊松2010至2018年擔任代表會主席期間，及現任代表會主席蕭國亮任期的第2年涉案。
檢廉昨天再度持搜索票，至林恊松、蕭國亮住處及辦公處所等4處搜索，並查扣相關證物，傳喚被告及相關證人共10人次釐清案情。
檢方訊後以林、蕭所涉犯貪汙治罪條例等罪，且有事實足認有湮滅、 偽造或變造證據、勾串共犯或證人之虞，有羈押必要，向法院聲請羈押禁見獲准。
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