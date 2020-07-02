超速翻車害女大生拋飛車外重傷 男子判賠1668萬

新北一名蘇姓男子2016年開車載著3名大學生行經環河快速道路北上，因過彎時超速又變換車道，車輛失控翻覆，導致前排抽菸未關窗又未繫安全帶的葉姓女大學生被彈出車外，重壓在車底，治療後視力受損、失語症等傷害；事發後蘇男遭葉女家屬求償2797萬餘元，他主張葉女自己也有責任，經新北地院審理，今天被判賠1668萬餘元。

判決指出，蘇男2016年10月11日載著葉女等人行經新北大橋右彎道路時，本應注意該路段時速限制60公里，仍以時速70公里過彎，過程中還變換車道，導致車輛失控撞上護欄翻覆、葉女彈出車外遭重壓等結果。

葉女治療後，雙眼視野有嚴重缺損，也因為腦部組織受損和缺血性中風，受有失語症和右側肢體偏癱等傷害，終生需人照顧；然而，蘇男矢口否認過失重傷害，堅稱自己沒有超速，是當時路面有油漬釀禍，但同車友人證稱有看到儀表板的時速顯示為70幾公里，也有變換車道情形。

蘇男因過失重傷害被新北地院判刑7月，上訴後，高等法院前年12月駁回定讞，去年聲請再審及停止執行也被駁回，民事部分也被葉女家屬以勞動能力喪失、精神撫慰金和看護等費用求償2797萬餘元。

民事訴訟審理時，蘇男辯稱自己在葉女等人上車時有叮嚀繫安全帶，但葉女不聽，盤腿坐在前座乘客座位，並因為抽菸打開車窗，導致車輛疑因地面油漬打懷翻覆時被拋出車外。對於車禍，他辯稱自己僅有操作不當的過失，並指葉女傷勢與她自己的危險動作有關，葉女自己應負較大責任。

法院調查刑案相關證據後，認定葉女的傷勢與蘇男超速導致車禍的過失有關，再送交醫院鑑定後，也確定其視力以目前醫療水準無治療回復，腦部損傷也難有回復至無須旁人扶持照料情形，認為葉女家屬請求看護費用依法有據，但勞動能力損失和精神撫慰金應酌減。