女子開車違規讓公車急煞乘客受傷肇逃 辯稱：司機太凶

基隆市關姓女子駕車違規，讓公車不得不急煞，造成乘客受傷肇事逃逸，監理站裁罰6000元並吊銷駕照3年。關女指兩車並未碰撞，且每天要到台北市接送小孩，訴請撤銷處分。法官認定關女肇逃屬實，須開車接送子女上下學非免責事由，駁回告訴。全案可上訴。

判決指出，關女去年1月11日上午7點半多，開車在百福社區超越靠站載客公車後，從公車前方往右偏移到路旁臨時停車。蘇姓公車司機剛起步發現立即煞停，造成陳姓乘客頭部撞擊公車投幣箱，臉部有約7公分撕裂傷、右膝挫傷等傷害。

意外發生後，蘇下車告知關女公車上有人因她違規受傷，關女未留在現場，提供必要救助就駛離現場。基隆警方事後舉發關女肇事逃逸並送辦，檢方偵結處分緩起訴。

監理單位認定關女違規屬實，處罰6000元，吊銷駕照3年。關女不服並提起行政訴訟，指案發時駕車送孩子到幼兒園上課，原本開在公車後面，見有人上下車才超前行駛，發現公車前方右側有較寬停車位置才停車。

關女說，她的車並未與公車碰撞，心想事故應非她所造成。蘇姓司機態度較為激動，她覺得害怕，不知蘇是否故意找麻煩才離開現場；事後與傷者和解，獲緩起訴處分。她因住山區，每天要接送小孩到台北，希望法院網開一面，不要吊銷她的駕照。

基隆監理站答辯，關女駕車肇事致人受傷，經蘇告知仍未留在現場及提供必要協助，肇事逃逸過程，在檢方偵查時坦承不諱，原處分無違誤，聲明駁回告訴。

法官勘驗事發時監視器錄影畫面，看見關女駕車跨越至對向車道超車，再往右偏駛到公車前方路旁臨時停車。公車起步後煞停，雙方車距小於1輛小客車距離，並造成乘客受傷。

法官指出，關女主張兩車未碰撞屬實情，但依道路交通事故處理辦法規定，駕駛行為與被害人受傷結果間具有相當因果關係，即成立道路交通事故，不以雙方車輛碰撞為絕對要件。關女未取得被害人同意逕行駛離現場，屬肇事逃逸無誤。

關女指蘇姓公車司機態度不佳，不知他說的是否為真，心生害怕才離去。法官認為，公車是大眾運輸工具，非私人車輛，入內察看並不會招致自身危險。關女若懷疑蘇的說詞，可進公車察看，逕行駛離有過失，辯詞不可採信。