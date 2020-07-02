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平安宴後酒駕上路遇警臨檢誤當成工地交管 男自投羅網
台南市後壁區呂姓男子吃完寺廟平安宴，轉往另家寺廟拜拜求財，途中警方臨檢閃燈誤為工地交管不以為意，結果大剌剌自投羅網，還沒發財先破財，還因涉及公共危險罪嫌遭送辦，連網友也虧稱瞎爆了。
這起酒駕趣聞發生在上月28日，後壁區呂男晚間在社區某寺廟跟友人一起吃平安宴，席間氣氛熱烈，也喝了不少酒，晚間近12點離開，轉往白河山區著名的崁頂福安宮拜拜求財。
呂某酒後上路，體力明顯不支，當時在市道175線關子嶺公路上，正好白河警方執行取締酒駕勤務，呂大好遠發現閃燈，誤以為是工地施工交管持續前進，當場被執勤的4名巡佐內角所所長陳進堯、關嶺所所長鄭忠明、仙草所所長魏志文、白河所副所長黃志成攔下，酒測值0.42毫克，改被當場逮捕扭送進拘留所1晚，除送辦，還將遭開罰9萬元。有鄉民獲知後虧稱，還沒先發財，就付出如此慘痛代價，這下真的虧大了。
白河警分局表示，酒後駕車嚴重影響行車安全，為全民公敵所痛恨。今年白河分局針對轄內易飲酒駕車及發生交通事故路段，均採不定時勤務方式加強酒後駕車之取締，迄今已取締88件，呼籲民眾切勿抱持僥倖心態。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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