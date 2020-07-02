快訊

緬甸玉石礦場崩塌釀113死 畫面曝光如海嘯橫掃山谷

東方之珠成追憶？「港版國安法」生效後的香港宿命

聽新聞
test
0:00 / 0:00

平安宴後酒駕上路遇警臨檢誤當成工地交管 男自投羅網

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導

呂姓男子將警方臨檢閃燈誤為工地交管持續前進，當初被查獲，付出慘重代價。記者謝進盛／翻攝
呂姓男子將警方臨檢閃燈誤為工地交管持續前進，當初被查獲，付出慘重代價。記者謝進盛／翻攝

台南市後壁區呂姓男子吃完寺廟平安宴，轉往另家寺廟拜拜求財，途中警方臨檢閃燈誤為工地交管不以為意，結果大剌剌自投羅網，還沒發財先破財，還因涉及公共危險罪嫌遭送辦，連網友也虧稱瞎爆了。

這起酒駕趣聞發生在上月28日，後壁區呂男晚間在社區某寺廟跟友人一起吃平安宴，席間氣氛熱烈，也喝了不少酒，晚間近12點離開，轉往白河山區著名的崁頂福安宮拜拜求財。

呂某酒後上路，體力明顯不支，當時在市道175線關子嶺公路上，正好白河警方執行取締酒駕勤務，呂大好遠發現閃燈，誤以為是工地施工交管持續前進，當場被執勤的4名巡佐內角所所長陳進堯、關嶺所所長鄭忠明、仙草所所長魏志文、白河所副所長黃志成攔下，酒測值0.42毫克，改被當場逮捕扭送進拘留所1晚，除送辦，還將遭開罰9萬元。有鄉民獲知後虧稱，還沒先發財，就付出如此慘痛代價，這下真的虧大了。

白河警分局表示，酒後駕車嚴重影響行車安全，為全民公敵所痛恨。今年白河分局針對轄內易飲酒駕車及發生交通事故路段，均採不定時勤務方式加強酒後駕車之取締，迄今已取締88件，呼籲民眾切勿抱持僥倖心態。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

白河 酒駕

延伸閱讀

高雄超前部署 全國第一個無菸檳酒工地今啟用

酒駕吊照上路被撞露餡 辯妻開的想免繳9000元

星聚點KTV公安消防演練 大同區將交管

白沙屯媽祖進香 苗栗通霄台1線將實施交管

相關新聞

超速翻車害女大生拋飛車外重傷 男子判賠1668萬

新北一名蘇姓男子2016年開車載著3名大學生行經環河快速道路北上，因過彎時超速又變換車道，車輛失控翻覆，導致前排抽菸未關...

平安宴後酒駕上路遇警臨檢誤當成工地交管 男自投羅網

台南市後壁區呂姓男子吃完寺廟平安宴，轉往另家寺廟拜拜求財，途中警方臨檢閃燈誤為工地交管不以為意，結果大剌剌自投羅網，還沒...

女子開車違規讓公車急煞乘客受傷肇逃 辯稱：司機太凶

基隆市關姓女子駕車違規，讓公車不得不急煞，造成乘客受傷肇事逃逸，監理站裁罰6000元並吊銷駕照3年。關女指兩車並未碰撞，...

陳家欽案北檢查無不法簽結 內政部：尊重司法

內政部以處理警方人事升遷案涉及偽造文書為由，將警政署長陳家欽函送法辦，台北地檢署調查後以查無不法簽結，內政部今天表示，尊...

大武前鄉長收201萬又圖利廠商 公懲會判撤職停用4年

台東縣大武鄉前鄉長趙宏翰在擔任鄉長和秘書職務期間，利用職務上執掌的工程標案機會收受賄賂、圖利廠商，監察院5月間通過彈劾，...

誘騙威脅30學童裸體直播 戀童癖毒蟲被羈押禁見

30歲賴姓男子涉嫌透過網路遊戲引誘兒童或少年拍攝猥褻行為的照片及影片，昨天持搜索票前往賴住處查扣相關證物，經檢察官訊問後...

陳家欽案北檢查無不法 內政部：尊重司法

警政署長陳家欽因人事任用爭議，遭內政部函送，北檢以查無不法簽結。內政部今天表示，尊重司法。行政院發言人丁怡銘則指出，行政...

台南聯合法拍會7月7日登場 TOYOTA YARIS 1元起標

台南地檢署與行政執行署台南分署聯合法拍會預定7月7日下午3時起，在台南市中西區忠義路一 段125號中庭廣場登場。台南地檢...

士檢外潑酸！恐怖情人花50萬買凶 重傷害判9年徒刑

男子陳韋傑去年9月，不滿蔡姓前女友分手，花錢找人在士林地檢署後方巷子潑酸教訓，導致蔡女重傷害。士林地方法院今宣判，陳共同...

逾期滯台擴大自行到案專案3個月期間 7617人查處到案

為防堵逾期停居留外籍人士成為防疫破口，移民署自4月1日起推動「逾期停居留外來人口擴大自行到案專案」，以「免收容、免管制、...

種植大麻最低本刑5年 男子自用且要照顧失智老母獲輕判

基隆市陳姓男子栽種2級毒品大麻，做成大麻煙草施用，被檢察官起訴。毒品危害防制條例規定意圖製毒栽種大麻，處5年以上徒刑，法...

藉投資太陽能電廠吸金逾億元 北檢起訴主嫌7人

施姓男子等人涉嫌假藉投資太陽能電廠，詐欺投資人新台幣7137萬餘元，另以「保本保息」為號召吸金3724萬餘元，犯罪所得逾...

熱門新聞

大雨釀禍？中市女騎士疑被倒樹壓到 無呼吸心跳送醫搶救

思覺失調症攻擊無罪 護理師問法官：善良公民低等嗎？

色主管企圖性侵女職員 竟怪對方屁股太誘人

竹縣消防局值勤員偷抄報案少女電話 混熟後性侵遭起訴

屏東市長林恊松、市代表會主席蕭國亮 涉貪遭收押

基隆市府大樓女員工摔傷送醫 市府調查釐清原因

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。