立院靜坐第四天 民團憂心：參審制恐被法官誘導

陪審參審一併試行推動大聯盟，今天在立法院外靜坐第四天，司法改革國是會議第四分組的召集人許玉秀前大法官與第四分組的委員，到場力挺，說明當時過半委員支持陪審參審一併試行，執政黨切勿一意孤行。

聯盟抨擊，司法院不斷以兩制併行，為「司改國是會議中最不支持的方案」來反對推行兩制併行，事實上18名出席委員投票，參審、陪審，兩制併行，依序為7、7、5票，均未過半無法做成決議。

司改國是會議委員張靜律師指出，2017年5月12日的表決，支持參審與陪審委員打成7比7平手，當年6月司法院變推動參審制。張指出，今年逐一打電話得當時的委員詢問意見，共有11名委員支持兩制併行。

張表示，參審制很容易有法官影響訴訟結果，反對任何的法官在密閉的空間，沒有筆錄、錄音，指示國名法官，這樣很容易產生權威效應，甚至影響國民法官。陪審制則是法官沒辦法介入，法官是在公開有錄音的法庭，陪審法官若指示不當，有記錄留存，可作為兩造上訴理由。反觀，參審制無從得知法官有無誘導，這就是反對參審制的主要原因。

聯盟希望喚起執政黨，不要一意孤行執行參審制，參審制才會帶給人民災難，司法院說參審是吸收陪審的優點，「那不是拼裝，那是什麼？」，只有兩制試行，才是司法改革人民參與審判解決辦法。

司改國是會議委員陳淑蘭總經理指出，自己非法律人士，為何民進黨政府不敢面對陪審的挑戰？第一，職業法官不願意公開透明面對司法信任度偏低。第二，檢調不願努力工作，不願在訴訟上提出有力證據取得法官認同。第三，政府不相信人民具有陪審能力。陳強調，至少要讓陪審制在實驗當中，有一席之地，不是在立法過成中，就葬送陪審制。

司改國是會議委員謝明珠副校長表示，當時委員們很認真研究陪審制，司法院偏執希望進行參審制，我們希望可以兩制併行，不知為何蔡總統一意孤行進行參審制，不知是否有認真研究日本進行參審制後，發生的各種問題，大家都在檢討，「我們卻要進行人家十年前改革的方式」。謝說，「我們人民是可以的」，政府不要一味地否決陪審制。

司改國是會議第四分組召集人許玉秀前大法官表示，司法院從司法國是會議的第一天，派人來報告參審制，經過三年，歷經2次立法院公聽會、媒體文章，到站出來講的話，都是「專業不及格」，民進黨立委說的話，更顯現對參審制毫無理解。許表示，民進黨應先擱下草案，民進黨對於所做的事，毫無所悉，人民要信賴他們的立法品質嗎？

林永頌董事長呼籲，民進黨用表決擅自排除陪審，在立法上是少見的，讓老天給執政者勇氣，改變保守的司法官僚。