誘騙威脅30學童裸體直播 戀童癖毒蟲被羈押禁見

30歲賴姓男子涉嫌透過網路遊戲引誘兒童或少年拍攝猥褻行為的照片及影片，昨天持搜索票前往賴住處查扣相關證物，經檢察官訊問後聲請羈押禁見，台南地院法官下午3時召開羈押庭後，認賴涉違反兒童及少年性剝削防制條例罪嫌重大，且有滅證、串證之虞，裁押並禁止接見通信。

台南地院指出，經值班法官訊問後，斟酌賴對於移送事實認罪與否態度，以及卷內事證認賴犯違反兒童及少年性剝削防制條例第32條第1項，第36條第2項，第38條第1項罪，嫌疑重大。且參酌賴犯案情節，認他有滅證、串證之虞，應予羈押，並禁止接見通信。

台南警方追查毒品案，意外查出30歲的賴姓男子涉嫌透過網路遊戲引誘兒童或少年拍攝猥褻行為的照片及影片，報請台南地檢署指揮，昨天持搜索票前往賴住處查扣相關證物，目前初步統計，受害兒童或少年人數約30人。