車禍害友人重傷 男子判賠1668萬元

新北市一名蘇姓男子2016年間開車發生車禍，造成車內20歲葉姓女子噴飛重傷，終生需人照顧，葉女提起民事告訴求償，新北地方法院判處蘇男得賠新台幣1668萬餘元，可上訴。

判決書指出，蘇姓男子2016年10月11日下午開車載3名友人外出，行經新北大橋一處彎道時，因變換車道時車速過快，導致車輛失控撞上護欄，造成坐在副駕駛座的20歲葉姓女子彈出車外，被壓在翻覆的車底下受到重傷。

葉女送醫後雖搶回一命，卻留下雙邊視野缺損、右側肢體偏癱、失語症等後遺症，從此無法自理生活，終生需要人照顧，葉女事後向蘇男提出刑事和民事告訴，刑事部分，蘇男已被高等法院依過失重傷害罪判刑7月。

民事告訴部分，葉女向蘇男提告求償2797萬元，新北地方法院審理時，蘇男辯稱自己沒有超速，且開車時有交代葉女要繫安全帶，但她沒有照做，且還盤腿坐在副駕駛座上，葉女也有過失。

審理法官認為，蘇男在行經彎道時超速還變換車道，是導致車禍的主因，葉女未繫安全帶的確有過失，應自負3成責任，因此判處蘇男需賠償葉女1668萬餘元，可上訴。