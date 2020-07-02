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男子急診室施暴因思覺失調無罪 護理師盼獲尊嚴

中央社 / 宜蘭縣2日電

男子在羅東博愛醫院怒砸治療推車，造成陳姓護理師罹患創傷後壓力症候群。一審法官認定男子有思覺失調症，無罪。陳女今天說，希望高等法院審理後，獲得公道與職場尊嚴。

宜蘭地方法院刑事判決書指出，男子去年6月9日下午5時30分許，在羅東博愛醫院急診室內，因情緒不穩、大聲咆嘯，徒手抬起治療推車砸向護理站，導致陳姓護理師身心畏懼，檢方偵查後依違反醫療法，聲請簡易判決。

判決書指出，經囑託醫護單位鑑定被告精神狀態，認為男子有思覺失調症後，判決無罪。這起案件近日上訴到高等法院，陳女昨天在庭上為護理工作人員抱屈，強調外界要多重視護理人員尊嚴。

陳女今天在博愛醫院醫療副院長林志銘陪同下說明心路歷程指出，當時事發過後幾個小時，男子立即恢復正常精神狀態，但在法庭上他屢次宣稱有思覺失調症。

陳女表示，近年來因此事長期失眠，若遇到同樣病患時還會心悸、發抖，經醫師診斷後有創傷後壓力症候群，且這名男子事後還常回到急診室掛急診。在急診室施暴後，如果只因精神障礙就被判無罪，以後不會有人想當醫護人員；遭受攻擊已經很可怕了，但居然連司法都保護不了，當個善良公民卻這麼沒有人權，此事嚴重傷害醫護人員的心。希望高等法院審理後，可獲得公道與職場尊嚴。

林志銘強調，院方對醫療暴力零容忍，全力捍衛醫護人員工作尊嚴。

醫護人員 思覺失調症 羅東

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