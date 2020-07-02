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台南聯合法拍會7月7日登場 TOYOTA YARIS 1元起標
台南地檢署與行政執行署台南分署聯合法拍會預定7月7日下午3時起，在台南市中西區忠義路一 段125號中庭廣場登場。台南地檢署將拍賣4台挖土機，台南分署則將拍賣TOYOTA YARIS、中華汽車、福特汽車等車輛，其中，2007年份TOYOTA YARIS，未訂底價1元起標。
台南分署表示，2007年份TOYOTA YARIS，該車輛本身欠燃料費9600元、罰鍰6300元，合計1萬5900元，未訂底價1元起標。
除此之外，台南地檢署拍賣物品有3台 KOMATSU PC200挖土機、1台CAT挖土機；台南分署拍賣物品則有TOYOTA YARIS汽車、中華汽車、福特汽車、2010年份101CC山葉機車等車輛，另外還有AirPods Pro、玉飾、布料、板信商銀股票357股等。
台南分署提醒，台南地檢署拍賣的4台挖土機，每1台鑑定服務費用為1050元，已由台南地檢署墊付，拍定人於繳納拍定價金時，需另支付鑑定服務費用。想要觀覽挖土機的民眾，可於7月6日上午9時至11時，前往台南市安南區城西街三段1105巷121弄150號城西垃圾焚化廠停車場。
台南分署指出，7月7日聯合拍賣會是疫情後第一次舉辦的動產拍賣活動，為配合防疫工作，台南分署仍將在大門入口處量測體溫，並提供酒精進行手部消毒，並請民眾配合戴口罩，盡量保持社交距離。
同時，為方便民眾觀覽拍賣物，台南地檢署及台南分署已將拍賣資訊及拍賣物照片公告在網站，歡迎民眾事先查詢閱覽。
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