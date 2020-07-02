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士檢外潑酸！恐怖情人花50萬買凶 重傷害判9年徒刑

聯合報 / 記者蕭雅娟 / 台北即時報導

男子陳韋傑去年9月，不滿蔡姓前女友分手，花錢找人在士林地檢署後方巷子潑酸教訓，導致蔡女重傷害。士林地方法院今宣判，陳共同犯重傷害罪，判處9年徒刑，張家豪、李育龍分別處7年6月、6年徒刑。可上訴。

今下午2時許，在押的陳韋傑今天帶著口罩、黑框眼鏡坐在被告席上等候宣判，審判長宣判時，起身聆判的陳，聽到9年重刑，面無表情，不發一語。

陳韋傑共同犯重傷害罪，判處有期徒刑9年，誣告罪處6月徒刑。張家豪、李育龍共同犯重傷害罪，分別判處7年6月、6年徒刑。廖女犯誣告罪，處有期徒刑3月。可上訴。

去年9月12日，蔡女在父親陪同下到士林地檢署出庭，庭後在士東路遭張潑酸，警方迅速逮獲潑酸張和接應的李，並查出教唆的主嫌陳韋傑，陳因有逃亡之虞遭羈押獲准至今。

檢警調查，從事代駕的陳不滿分手，找來前保全公司同事張家豪，以50萬代價，指使張對蔡潑酸出氣，並提供硫酸和外送員衣服供掩護，張再找來李接應逃逸，允諾事成後給李10萬元酬勞。

檢警查出，去年7月陳用手機查詢潑酸、刑度等關鍵字，並在去年8月提供不明液體給張男，但因混合失敗作罷。陳確定張缺錢，花50萬元僱用張潑酸。

陳拿foodpanda外送員衣服給張男，張多次到蔡女工作地點埋伏，甚至引誘蔡女離開門市準備潑酸，當時蔡女起疑，併有同事阻擋作罷。最後，陳向廖女詢問恐嚇案件偵查庭開庭時間，指使張到場潑酸。

誣告部分，陳去年分手後，傳訊息暗示要散步蔡女裸照，蔡心生畏懼提告。陳找來廖女到自己的住處貼恐嚇傳單、毀損機車，誣陷給蔡女。法院判陳、廖犯誣告罪，分別判處6月、3月徒刑。可上訴。另，恐嚇案，法院日前判處4月徒刑，可易科罰金12萬元。

陳男教唆張男在士林地檢署旁士東路巷弄潑酸。圖／本報資料照片
陳男教唆張男在士林地檢署旁士東路巷弄潑酸。圖／本報資料照片
陳男教唆張男在士林地檢署旁士東路巷弄潑酸。圖／本報資料照片
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恐嚇 傷害罪 外送員

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