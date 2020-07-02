逾期滯台擴大自行到案專案3個月期間 7617人查處到案

為防堵逾期停居留外籍人士成為防疫破口，移民署自4月1日起推動「逾期停居留外來人口擴大自行到案專案」，以「免收容、免管制、罰最低」等措施，鼓勵逾期外籍人士到案；專案於6月30日止，期間共查處7617人，其中有4443人屬自行到案者。

中央流行疫情指揮中心2月26日公布案32例為一名30多歲印尼籍非法女看護，因曾在醫院照顧案27例而受到感染，此案引發外界質疑，失聯移工是否將成為防疫破口。

移民署因應疫情，迅速推動逾期停居留外來人口擴大自行到案專案，3個月的專案期間共查處7617名逾期外來人士，其中有4443人是自行到案，以越南籍2075人為最多數，其次是印尼籍1519人。

移民署表示，專案期間移民署人員皆落實防疫措施，7000餘名到案人中也全無確診案例；另據專案前最新統計，逾期滯台外籍人口有近5萬名，此次專案不僅降低逾期外籍人士成為防疫破口的風險，也減少了逾期滯台者總數。