聽新聞
test
0:00 / 0:00
逾期滯台擴大自行到案專案3個月期間 7617人查處到案
為防堵逾期停居留外籍人士成為防疫破口，移民署自4月1日起推動「逾期停居留外來人口擴大自行到案專案」，以「免收容、免管制、罰最低」等措施，鼓勵逾期外籍人士到案；專案於6月30日止，期間共查處7617人，其中有4443人屬自行到案者。
中央流行疫情指揮中心2月26日公布案32例為一名30多歲印尼籍非法女看護，因曾在醫院照顧案27例而受到感染，此案引發外界質疑，失聯移工是否將成為防疫破口。
移民署因應疫情，迅速推動逾期停居留外來人口擴大自行到案專案，3個月的專案期間共查處7617名逾期外來人士，其中有4443人是自行到案，以越南籍2075人為最多數，其次是印尼籍1519人。
移民署表示，專案期間移民署人員皆落實防疫措施，7000餘名到案人中也全無確診案例；另據專案前最新統計，逾期滯台外籍人口有近5萬名，此次專案不僅降低逾期外籍人士成為防疫破口的風險，也減少了逾期滯台者總數。
移民署署長邱豐光說，未來將視國內外疫情及各國邊境管制狀況，推動專案加強查緝，同時也會積極推動修法，加重逾期相關罰則，並持續加強查緝非法雇主及非法仲介，遏阻逾期外籍人士滯台非法工作的誘因，以淨化社會治安，有效減少逾期滯台外籍人士。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言