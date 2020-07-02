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疑不認真惹殺機 工人慘被老闆、同事打死

聯合報 / 記者陳俊智／新北即時報導

新北市某工程行林姓老闆與鄭姓工人有嫌隙，去年10月夥同2名許姓員工將人強押回公司，痛毆長達2小時，見人奄奄一息才打119求救，還謊稱鄭男是酒醉摔傷，直到法院審理時才坦承；新北地院審理此案，認為林男3人手段殘忍，今依傷害致死罪判林男7年5月有期徒刑，2名許男也因同罪分判7年3月和7年4月。全案可上訴。

檢警調查，林男因為覺得鄭男工作不認真，又時常睡在公司，屢勸不聽還會回嘴，所以心生不滿。去年10月27日晚間10時許，他得知對方在板橋區臺北紙廠簡易公園出沒，於是和2名許男前往公園找人，發現之後，3人先以徒手方式痛毆，再將對方押回工程行地下是以鐵棍暴打其頭部。過程中，一名許男除了動手打人，也守在樓梯不讓鄭男逃跑。

判決指出，林男3人除了以鐵棍、徒手方式圍毆外，在企圖洗掉鄭男頭上血跡時，因對方反抗，又分持衣架等物毆打，還拉著對方撞擊浴缸、牆壁，直到28日凌晨見對方血流不止，才打119報案。

審理時，林男等人均坦承動手，但守在樓梯口的許男否認傷害致死犯行，辯稱「我承認傷害、剝奪他人行動自由，但我不承認傷害致死」，結果說法未被採信。

法院調查，鄭男因為被林男等人圍毆，除了顱內出血和顱骨骨折，頭皮、臉部多處撕裂昌，肩膀、背部和左大腿等處也有多處瘀傷，認為其死前必受相當程度痛苦，也足見林男3人手段殘忍,，最後審酌犯罪情節、犯後態度與和解情形量刑。

新北市某工程行林姓老闆與鄭姓工人有嫌隙，去年10月夥同2名許姓員工將人強押回公司痛毆，最後鄭男傷重不治，自己也因傷害致死罪被判刑（示意圖與事件人物無關）。記者陳俊智／攝影
新北市某工程行林姓老闆與鄭姓工人有嫌隙，去年10月夥同2名許姓員工將人強押回公司痛毆，最後鄭男傷重不治，自己也因傷害致死罪被判刑（示意圖與事件人物無關）。記者陳俊智／攝影

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