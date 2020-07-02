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民意選擇國民法官？林輝煌：陪審參審併行缺點難以想像

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

立法院召開臨時會，將審理前瞻預算、農田水利法、國民參與刑事審判法等，其中支持陪審制的民間團體連日在立法院前抗議，要求「陪審參審一併試行」，但司法院秘書長林輝煌表示國民參審制度可讓國民法官直接訊問，未來一年涉及十年以上有期徒刑的重罪、殺人等案件約有5、6百件，都可適用國民法官新制。

林輝煌表示，兩制併行會造成國民的非常大負擔，當國民法官新制實施，國民學習新制，若這時還要求國人再學習「陪審」，負擔難以想像。

另外，參審與陪審所需要的法庭、評議室設計不同，也是負荷。

林再舉例，如果有兩個人一起去殺人，情節完全相同，但若因一個人選陪審制、另一個人選國民法官制，結果一個有罪、另一個竟然無罪；即使都有罪，若是一個判死刑、另一個判無期徒刑，也違反平等原則。

被告若遇到這樣的情形，心理勢必有很大的壓力，難以抉擇，甚至可能把難題丟給律師，律師又要怎麼去決定選擇？因為任一個選擇都可能導致不一樣的命運。林輝煌深深以為陪審、國民法官兩制不可併行。

刑事廳長彭幸鳴表示，目前的審判制度並不是法官不夠專業，而是希望判決引進國民感情，讓各行各業的專業都能進到審判過程中，豐富判決的視野、價值觀。

彭幸鳴說，法官與人民合審合判，透過對話式的司法，讓彼此互相影響，也讓人民的價值觀帶給法官，職業法官在審理其他案件時，也能將新的觀念注入。

依照政大選研中心針對「國民參與刑事審判民意調查報告書」的結果顯示，不論是電訪或是網路調查82.6%與93.6%的受訪者都希望參與審判的模式是「共同決定」；而從2017年底制2019年間模擬法庭現場調查結果也顯示，未獲選的民眾中，80.1%的民眾希望法官在場討論，而經歷國民法官的國人則高達94.9%希望法官也在場。

而比起支持陪審的民團撻伐法官可以用參審制介入審判，司法院則以民調聲明「84.4%民眾認為法官在場一起討論， 不會不敢（無法）主張自己的意見」。

不過國民法官制將採起訴狀一本主義，但依台灣一旦發生重大刑案就不可能沒有新聞報導的實況，如何避免國民法官心證遭「汙染」？林輝煌說「處理、偵查單位要嚴守偵查不公開」。

司法院秘書長林輝煌。圖／報系資料照片
司法院秘書長林輝煌。圖／報系資料照片

國民法官 司法院 立法院

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