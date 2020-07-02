為了搶一隻吉娃娃 夫妻分居老公打官司要老婆還狗

一對美國夫妻在台灣結婚多年，但分居後丈夫要求妻子歸還飼養的吉娃娃遭拒，提民事訴訟要求妻子還狗；台北地方法院簡易庭判丈夫敗訴，妻子不用還狗，丈夫不服上訴，仍被駁回，全案確定。

丈夫提告主張，他在花蓮花1萬5000元認養吉娃娃，晶片登記飼主為自己，但他2017年4月離家時原想一起帶吉娃娃走，但妻子堅持侵占，至今不願歸還，他認為是吉娃娃的所有權人，要求妻子還狗。

妻子抗辯，雖然吉娃娃飼主登記為丈夫，但無從認定狗是丈夫所有，且吉娃娃是丈夫送她的生日禮物，因此她是狗的所有權人；再者，丈夫搬出租屋處時，只帶走另外2隻狗，把吉娃娃留在家中，由她獨自照顧，費用由她一人負責，顯見她有所有權人地位。

簡易庭法官認為，狗需要飼主每天照料、餵食，若飼主沒有餵養，寵物將無法生存，因此丈夫搬離未帶走吉娃娃，只帶走其他2隻狗，應該沒有繼續飼養的意思，判丈夫敗訴。

丈夫不服上訴指出，他因妻子聲請保護令而不敢回家帶狗，但他多次向妻子要求歸還吉娃娃，而他搬走時只是把吉娃娃交給妻子暫時保管。