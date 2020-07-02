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屏東市長林恊松、市代表會主席蕭國亮 涉貪遭收押

聯合報 / 記者劉星君陳弘逸／屏東縣即時報導

屏東地檢署、廉政署南調組追查發現，屏東市民代表會在採買茶葉、紀念品時，採購數量浮動變化大，茶葉斤數、單價異常，甚至一次採買幾千人喝茶都喝不完數量。檢廉組專案小組，今年5月初發動搜索，屏東市代表會業務承辦人葉姓男子、廠商周姓女子辦公處所、住居所，訊問後以兩人涉貪汙治罪條例、偽造文書今向法院聲押禁見獲准；檢廉分析相關證據後，昨再度發動搜索，屏東市長林恊松、市民代表會主席蕭國亮，兩人涉嫌貪汙等罪嫌，檢方聲押禁見獲准。

林恊松曾擔任兩屆屏東市代表會主席。檢廉追查發現，林卸任代表會主席前，屏東市民代表會採購小型禮品與用品涉弊。屏東地檢署指揮廉政署南調組調查，今年5月持搜索票到市代會業務承辦人葉姓男子、廠商周姓女子等住所及辦公處所共9處，查扣帳冊等相關資料，並傳喚被告與相關證人19人次釐清案情。

檢廉調查，葉負責市代會總務工作，採購小型禮品、用品。專案小組追查，比對預算、單價發現異常，茶葉一斤價格報很貴，甚是數量多得離譜，購買毛毯、保溫杯等紀念品數量異常多，不符鄉鎮市代會的預算規模。

檢廉分析相關卷證後，承辦檢察官再指揮南調組及屏東縣調站昨持搜索票，搜索涉案時任市代會主席林恊松 及現任市代會主席 蕭國亮住處處及辦公處所等4處，查扣相關證物，傳喚被告及相關證人共10人次釐清案情。。

檢方訊問後，林、蕭涉犯貪汙治罪條例等罪，且有事實足認有湮滅、 偽造或變造證據、勾串共犯或證人之虞，認有羈押必要，今向法院聲請羈押禁見裁准。

今年5月，檢廉傳喚屏東市代表會現任主席蕭國亮以證人身分約談後請回，蕭當時說，政府機關採購2萬元以下禮品、用品等授權給總務處理，採購環節細項不是很清楚，林恊松當時10萬交保。

屏東市長林恊松涉貪遭收押。記者陳弘逸／攝影
屏東市長林恊松涉貪遭收押。記者陳弘逸／攝影

屏東縣 茶葉 貪汙

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