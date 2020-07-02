海巡緝私菸偷裝GPS遭判刑 檢察總長二度非常上訴被駁

海巡署士官長王育洋為查緝私菸，在走私的貨車底盤裝GPS衛星定位器，竊錄貨車行蹤。王7天後摘拔定位器時被發現，陳姓司機報警、提告妨害秘密。最高法院認定偵查機關安裝GPS屬藉公權力侵害私領域偵查，明顯違反憲法所保障的隱私權，判王拘役50日、得易科罰金、緩刑2年定讞；檢察總長二度提起非常上訴，但最高法院仍駁回。

王原任職岸巡五二大隊，因曾抓過蕭姓員工駕駛的公司貨車載運私菸，對該貨運公司起疑；2014年6月在另一台貨車底盤偷裝GPS衛星定位器，竊錄貨車所在經、緯度、停留時間與行蹤。王去取下定位器時，被陳姓員工逮個正著，大喊「抓人」。

陳提告後，檢察官以王是因「辦案需要」處分不起訴，再議也二審檢察官駁回；陳不服，聲請交付審判。高雄地院一審依無故以電磁紀錄竊錄他人非公開活動，處王拘役40日，得易科罰金，緩刑2年。高雄高分院二審認為王是具法定職務權限的司法警察，加重刑度判拘役50日。

最高法院認為，偵查機關為偵查犯罪而在他人車輛下方底盤裝設ＧＰＳ，等於連續多日、全天候持續、精確地掌握車輛與使用人行蹤，即使車輛進入私人場域，仍能取得他們的位置資訊、窺知人們日常作息及行為模式，嚴重侵害憲法所保障的隱私權，這樣的強制偵查若無法律依據，就屬違法，駁回王上訴，全案定讞。

檢察總長提非常上訴，最高法院去年首度駁回；檢察總長認為，GPS蒐證行車活動是「公開行為」，不是刑法要件中「非公開活動」；再者，王以GPS蒐證並非「無故」，而是為了偵查目的，GPS蒐證是任意偵查，而非強制偵查。