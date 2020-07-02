警政署長陳家欽涉偽造文書遭送辦 北檢查無不法簽結

內政部以處理警方人事升遷案涉及偽造文書為由，將陳家欽函送法辦，成為史上首位現任警政署長遭法辦，一度引發人事鬥爭風暴，台北地檢署調查後以查無不法簽結，由於簽結沒有確定力，未來若再有人提起告訴或告發，或有新事實新證據，檢方才會重啟調查。

全案除陳家欽被簽結外萬，另有4名高階警官也一起簽結，分別是警政署人事室主任張淑芳、吳正傑、渠正慈、王文助等4人。

今年3月，內政部以警政署長陳家欽處理警方人事案涉及偽造文書，將陳家欽函送台北地檢署，檢方分他案後，又以內政部函送程序不完備為由，將退回原機關再行詳查，引爆政壇震撼彈，這也是史上首次發生內政部法辦警政署長、卻遭檢方退案事件。