藉投資太陽能電廠吸金逾億元 北檢起訴主嫌7人

施姓男子等人涉嫌假藉投資太陽能電廠，詐欺投資人新台幣7137萬餘元，另以「保本保息」為號召吸金3724萬餘元，犯罪所得逾億元。北檢今天依違反銀行法等罪嫌，起訴施男等7人。

台北地檢署起訴指出，施姓男子為鼎笙等公司負責人，從事太陽能板生意。民國106年間，施男為取得大量資金償還債務、資金週轉，經友人介紹結識從事不動產吸金楊姓男子等人，共謀以太陽能電廠題材詐欺、吸金。

施男等人明知沒有意願、能力建置太陽能電廠，仍以富柏公司名義透過臉書網站廣告，招攬民眾參與投資理財課程，由理財教練向學員佯稱鼎笙公司從事太陽能電廠及售電綠能產業，獲政府單位支持，前景可期。

施男等人推出「20年電廠方案」，投資人只需繳交契約金額20%，施男等人即可協助設立公司、建置太陽能電廠、申請商轉，但實際上並未從事電廠設置工作，藉此詐得新台幣7137萬餘元。

此外，施男等人另推出「附買回」投資方案，強調「保本保息」、「絕無風險」，約定電廠完工後保證收購，短期內即可獲高額年利率最高至18.8%，吸金3724萬元。