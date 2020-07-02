聽新聞
test
0:00 / 0:00
好心勸架被誤會 男子慘死友人安全帽下
新北一名李姓男子因故與人吵架，過程中見友人劉姓男子攔阻，以為劉男幫對方助勢，竟持安全帽攻擊劉男頭部，導致其送醫後傷重不治；新北地院審理後，今依傷害致死罪判李男有期徒刑8年6月。全案可上訴。
去年6月30日晚間8時許，李男在三峽區清水街與人發生爭吵，劉男為了勸阻伸手推開李男，所以被誤會成在幫對方。李男因心生不滿，隨手拿起安全帽攻擊劉男，最後又朝劉男丟擲安全帽，導致其頭部多部挫傷，送醫檢查有硬腦膜下腔和蜘蛛網膜下腔出血等症狀，最後因中樞神經衰竭不治。
案發後，李男坦承動手，但辯稱沒想到傷勢會那麼嚴重；他強調劉男是自己朋友，不可能會要對方的命，最後被檢方起訴傷害致死罪。
法院調查，李男持安全帽揮擊，主觀上雖然無法預見有死亡結果的發生，但客觀上能預見傷及要害致死的可能。而且，劉男是因李男攻擊才傷重不治，顯見兩者間有因果關係存在。
法院認為，李男僅因細故與人發生爭吵，又衝動行事，誤會上前勸架的劉男本意，持安全帽攻擊劉男多次，下手凶狠，惡性非輕。其雖坦承犯行，也與劉男家屬達成和解，但直至宣判之前都沒有給付和解金，最後審酌其過往素行、經濟狀況和社會經驗等情量刑。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言