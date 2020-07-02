好心勸架被誤會 男子慘死友人安全帽下

新北一名李姓男子因故與人吵架，過程中見友人劉姓男子攔阻，以為劉男幫對方助勢，竟持安全帽攻擊劉男頭部，導致其送醫後傷重不治；新北地院審理後，今依傷害致死罪判李男有期徒刑8年6月。全案可上訴。

去年6月30日晚間8時許，李男在三峽區清水街與人發生爭吵，劉男為了勸阻伸手推開李男，所以被誤會成在幫對方。李男因心生不滿，隨手拿起安全帽攻擊劉男，最後又朝劉男丟擲安全帽，導致其頭部多部挫傷，送醫檢查有硬腦膜下腔和蜘蛛網膜下腔出血等症狀，最後因中樞神經衰竭不治。

案發後，李男坦承動手，但辯稱沒想到傷勢會那麼嚴重；他強調劉男是自己朋友，不可能會要對方的命，最後被檢方起訴傷害致死罪。

法院調查，李男持安全帽揮擊，主觀上雖然無法預見有死亡結果的發生，但客觀上能預見傷及要害致死的可能。而且，劉男是因李男攻擊才傷重不治，顯見兩者間有因果關係存在。