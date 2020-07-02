影／遊戲點數引誘學童裸體直播 南檢統計受害者約30人

台南警方追查毒品案，意外查出30歲的賴姓男子涉嫌透過網路遊戲引誘兒童或少年拍攝猥褻行為的照片及影片，報請台南地檢署指揮，昨天持搜索票前往賴住處查扣相關證物，經檢察官訊問後，認賴犯罪嫌疑重大，並有湮滅證據或串證之虞，向法院聲請羈押禁見。目前初步統計，受害兒童或少年人數約30人。

台南地檢署檢察官林慧美指揮警方持搜索票前往賴住處搜索，查得賴自去年1月27日至今年3月25日間，透過網路或手機遊戲「第五人格」、「極速領域」結識亦有打玩該等遊戲之兒童、少年後，續以通訊軟體ＬＩＮＥ暱稱「果果」、「咦呦嘿」、「小猪猪佩騎」、「老鼠♡大米」進行聯繫，並以贈送點數商品等為對價關係、或佯裝為年齡相近的女性，騙取信任、或以要前往兒童或少年就讀學校等脅迫方式，誘使或脅迫多名兒童、少年拍攝裸露胸部或下體的猥褻照片、影片。