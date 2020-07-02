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苗警酒測器會「說話」 防疫兼確保程序

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導

新冠肺炎防疫發想，苗栗縣警察局今天宣布實施酒精檢測自動宣讀駕駛人權益語音模組輔助科學儀器，員警對民眾實施酒測時會「說話」，不僅具防疫效用，並保證不會口誤，確保相關行政程序。

苗栗縣警局通霄分局先前實施酒精檢測，自動語音提醒使用方法，縣警局交通隊因此發想，擴大語音功能，委託開發自動宣讀駕駛人權益語音模組輔助酒測，縣警局今天宣布啟用，縣警局表示，這套系統也是全國首創，協助第一線交通執法員警，精準完備程序。

警方說，自動宣導攔查車輛法律依據，拒絕酒測應告知4項法律效果，處罰18萬元罰鍰，吊銷駕照且3年內不得考領，車輛移置保管，及接受道路交通安全講習，另觸犯公共危險罪應依照刑事訴訟法，告知相關權利等法定程序，可以保障民眾權益，加快酒測作業流程，更可避免員警因口誤或遺漏標準作業程序的行政瑕疵，影響行政訴訟或刑事判決。

縣警局局長翁群能表示，台灣疫情穩定趨緩，惟防疫工作腳步仍不可停頓，酒精檢測自動宣讀駕駛人權益語音模組輔助科學儀器，可減少員警與民眾近距離交談，降低染疫可能性，且當前交通執法重點「酒駕零容忍」，警方防制酒駕決心，不會因防疫打折。

苗栗縣警察局今天啟用酒精檢測自動宣讀駕駛人權益語音模組輔助科學儀器，兼具防疫並確保程序。圖／苗栗縣警察局提供
苗栗縣警察局今天啟用酒精檢測自動宣讀駕駛人權益語音模組輔助科學儀器，兼具防疫並確保程序。圖／苗栗縣警察局提供

酒測 酒精 人權

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