回台領津貼嫌防疫旅館太貴 老榮民偷溜還去派出所問路

80歲曾姓老榮民移居大陸多年，定期回台領老榮津貼，上月28日入境來台得居家檢疫14天，但曾卻二度離開住所，昨擅自從檢疫旅館外出到派出所問路，警方一查驚覺他是檢疫人士，衛生局獲報將他強制移送中央集中檢疫所，並認定是否裁罰，至於接觸的警員因有戴口罩，仍要自主健康管理。

桃園分局指出，曾翁昨天中午11點40分主動到景福派出所問路，因曾翁口音濃厚，值班台員警無法確定他想表達的意思，僅大約聽得懂他說「想要回家」、「要找老婆」等語，經透過M-Police系統比對，發現曾是居家檢疫中人士，隨即通報衛生局到場，並將曾留置不讓離開。

民政局表示，曾翁上月28日入境，依規定應在他於大溪的租屋處居家檢疫，但曾自稱房東怕他傳染給其他房客，因此拒絕讓他入住，自己只好到先龍潭領錢，因里幹事聯絡不上又發現他離開定位處所，經聯繫警方協尋找到人，身上還有10萬元現金。

民政局人員建議曾入住防疫旅館，但他起初拒絕表示不想花錢，對方曉以大義後曾才勉為其難答應，未料29、30日入住才2天，還是覺得防疫旅館1天要2000多元費用太貴，昨又突然辦理退房直接離開，防疫旅館人員也隨即通報，而曾則自行到派出所問路被發現。