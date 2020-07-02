誘騙威脅9男童裸體直播 戀童癖毒蟲聲押

賴姓男子涉嫌用遊戲點數誘騙數名國小男、女童直播裸露影片，並涉嫌猥褻學童，如有女學童不照著他的要求，威脅會到國小找女童，迫使女童就範，警方在賴家中電腦查扣到相關側錄影片，警詢後昨晚依兒少性剝削條例罪嫌移送南檢複訊，檢方認賴涉嫌重大，有串供滅證之虞，向台南地院聲請羈押。

警方追查一起毒品案時，意外查出30歲、有毒品前科的賴，疑有戀童癖，藉著玩手機遊戲，專門物色12歲以下的國小男女學童，藉著一起玩遊戲培養信任感，還會替幼童購買遊戲所需的點數、裝備，聊天，取得學童信任。

如果遇到男童，賴會假裝自己是女性，從網路下載女子的性感裸照，傳給男童誆稱自拍，要求男童露臉拍出自慰或生殖器直播。獲得對方信任後，賴再以「大姊姊男友」的身分出現在鏡頭前，與男童一起視訊自慰。

不光如此，賴用相同的手法誘騙女童開視訊直播自慰，如果賴勸不動女童，就涉嫌恐嚇說，如果女童不照著他的要求，就會到國小找女童，迫使許多女童就範。

據了解，賴男每次得手後，都會將直播影片側錄，存放在手機、電腦中，甚至還向朋友炫耀，有些被害人照著賴的話直播了猥褻影片，卻沒有拿到點數，吃了悶虧也不敢跟家人說。